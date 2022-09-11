Cem Yılmaz'dan Tarkan'a teşekkür mesajı

"BU KONSERİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Tarkan konserin ardından yaptığı paylaşımda "Güzel İzmir, canım İzmir... Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip, tarihe geçmişiz. Vay be! Çok teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarım. Enerjiniz, coşkunuz müthişti... Hiç unutmayacağım bu konseri... Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.