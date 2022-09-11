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Cem Yılmaz'dan Tarkan'a teşekkür mesajı

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 10:14

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde konser veren Tarkan’a Cem Yılmaz’dan teşekkür mesajı geldi.

Cem Yılmaz'dan Tarkan'a teşekkür mesajı - 1

Ünlü komedyen ve oyuncu , ’in 100. yıl kutlamalarında konser veren ve binlerce izleyici sayısıyla rekor kıran a teşekkür etti.

Cem Yılmaz'dan Tarkan'a teşekkür mesajı - 2

"ÇOK YAŞA TARKAN!"

Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen coşkulu konser için sosyal medya hesabında paylaşım yapan Yılmaz, "Çok yaşa Tarkan" dedi. 

Cem Yılmaz'dan Tarkan'a teşekkür mesajı - 3

Oyuncu paylaşımına "Dün sahnedeki tüm arkadaşlarıma, emeği geçen herkese ve tabii ki coşkuyla konseri izleyen tüm seyirlerimize selam olsun. Yalnızca güzel şeyler güzeldir. Gerisi boş..." diyerek devam etti.

Cem Yılmaz'dan Tarkan'a teşekkür mesajı - 4

"BU KONSERİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Tarkan konserin ardından yaptığı paylaşımda  "Güzel İzmir, canım İzmir...  Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip, tarihe geçmişiz. Vay be! Çok teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarım. Enerjiniz, coşkunuz müthişti... Hiç unutmayacağım bu konseri... Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'dan Tarkan'a teşekkür mesajı - 5

Gündoğdu Meydanı'nda konser veren Tarkan, ücretsiz açıkhava konserleri arasında dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden birine imza attı.

Cem Yılmaz'dan Tarkan'a teşekkür mesajı - 6

9 Eylül etkinlikleri kapsamında Alsancak Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirilmişti. Yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açılırken, vatandaşlar ellerinde taşıdıkları fenerlerle yürüdü.

Cem Yılmaz'dan Tarkan'a teşekkür mesajı - 7

Gündoğdu Meydanı'na kurulan sahnede yüz binlerce kişi bir araya geldi.

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