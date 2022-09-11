Cem Yılmaz'dan Tarkan'a teşekkür mesajı

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 10:14
Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, İzmir’in 100. yıl kutlamalarında konser veren ve binlerce izleyici sayısıyla rekor kıran Tarkan’a teşekkür etti.
Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen coşkulu konser için sosyal medya hesabında paylaşım yapan Yılmaz, "Çok yaşa Tarkan" dedi.
Oyuncu paylaşımına "Dün sahnedeki tüm arkadaşlarıma, emeği geçen herkese ve tabii ki coşkuyla konseri izleyen tüm seyirlerimize selam olsun. Yalnızca güzel şeyler güzeldir. Gerisi boş..." diyerek devam etti.
Tarkan konserin ardından yaptığı paylaşımda "Güzel İzmir, canım İzmir... Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip, tarihe geçmişiz. Vay be! Çok teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarım. Enerjiniz, coşkunuz müthişti... Hiç unutmayacağım bu konseri... Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.
Gündoğdu Meydanı'nda konser veren Tarkan, ücretsiz açıkhava konserleri arasında dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden birine imza attı.
9 Eylül etkinlikleri kapsamında Alsancak Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirilmişti. Yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açılırken, vatandaşlar ellerinde taşıdıkları fenerlerle yürüdü.
Gündoğdu Meydanı'na kurulan sahnede yüz binlerce kişi bir araya geldi.