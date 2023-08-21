Cinsel istismar davasında yeni iddia: Prens Andrew'u kraliyet kanı korudu, FBI korktu

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Avukat Lisa Bloom “FBI, Prens Andrew'un peşine düşmeyeceğine açıkça karar verdi. Bu, en üst düzeyde alınması gereken bir karardı. Prens Andrew'dan bahsediyoruz. Bu diplomatik bir mesele miydi? İngiltere ile ilişkileri germek istemedik mi? Belki de. Bu, kraliyet üyesi olmayan biri olsaydı, soruşturmanın ilerleyeceğine inanıyorum" dedi.

Yeni belgesel Prens Andrew'un Sırları'nda konuşan avukat, "Tanıklarla konuşacaklardı ve yeterli kanıtları olsaydı, onu adaletin karşısına çıkması için ABD'ye iade edeceklerdi" dedi ve Prens'in 2019'da, Epstein'in hapishane hücresinde intihar ederek ölmesinden üç ay sonra BBC'ye çıkarak iddialar hakkında konuşma kararını "şaşırtıcı derecede kibirli" olarak nitelendirdi.