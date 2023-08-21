Cinsel istismar davasında yeni iddia: Prens Andrew'u kraliyet kanı korudu, FBI korktu

Kral Charles'ın erkek kardeşi Prens Andrew, yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı ve pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile suç ilişkisi olduğu iddiaları nedeniyle davadan kurtulmuş olsa da gündemden düşmüyor. Kurbanların avukatı, onu, kraliyet kanının koruduğunu öne sürerken, "FBI İngiltere ile siyasi ilişkilerin bozulmasından korktu" iddiasında bulundu.

Cinsel istismar davasında yeni iddia: Prens Andrew'u kraliyet kanı korudu, FBI korktu - 1

Prens Andrew’un yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddiaları yeniden İngiltere'nin gündeminde.

ABD'li bir avukat, Prens Andrew'un kraliyet kanının onu, Amerikalı pedofil arkadaşı Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle FBI tarafından soruşturulmaktan kurtardığını iddia etti.

N-LIFE HABERLERİ

Cinsel istismar davasında yeni iddia: Prens Andrew'u kraliyet kanı korudu, FBI korktu - 2

"FBI PEŞİNİ BIRAKTI"

Hakkındaki cinsel istismar soruşturması nedeniyle İngiliz kraliyet ailesinin başını derde sokan, annesi kraliçe Elizabeth tarafından kraliyet görevlerinden el çektirilen York Dükü'nün, fuhuş suçluları ile iddia edilen suç eylemleriyle potansiyel bağlantısı hakkında hiçbir işlem yapılmadı.

Hapishanede ölü bulunan ABD'li pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in beş kurbanını temsil eden avukat Lisa Bloom ve Prens Andrew'u henüz reşit olmayan Virginia Giuffre ile gördüğünü iddia eden bir tanık, Andrew'un suçunun "peşinden gitmeme" kararının "en üst düzeyde verildiğini" iddia etti.

Cinsel istismar davasında yeni iddia: Prens Andrew'u kraliyet kanı korudu, FBI korktu - 3

TV'DE KENDİNİ SAVUNMUŞTU

Avukat Lisa Bloom “FBI, Prens Andrew'un peşine düşmeyeceğine açıkça karar verdi. Bu, en üst düzeyde alınması gereken bir karardı. Prens Andrew'dan bahsediyoruz. Bu diplomatik bir mesele miydi? İngiltere ile ilişkileri germek istemedik mi? Belki de. Bu, kraliyet üyesi olmayan biri olsaydı, soruşturmanın ilerleyeceğine inanıyorum" dedi.

Yeni belgesel Prens Andrew'un Sırları'nda konuşan avukat, "Tanıklarla konuşacaklardı ve yeterli kanıtları olsaydı, onu adaletin karşısına çıkması için ABD'ye iade edeceklerdi" dedi ve Prens'in 2019'da, Epstein'in hapishane hücresinde intihar ederek ölmesinden üç ay sonra BBC'ye çıkarak iddialar hakkında konuşma kararını "şaşırtıcı derecede kibirli" olarak nitelendirdi.

Cinsel istismar davasında yeni iddia: Prens Andrew'u kraliyet kanı korudu, FBI korktu - 4

Prens Andrew, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ve hakkındaki reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları ile ilgili BBC'ye konuşmuş ve kendini savunmuştu.

Cinsel istismar davasında yeni iddia: Prens Andrew'u kraliyet kanı korudu, FBI korktu - 5

İDDİALARI HEP REDDETTİ

Prens Andrew, röportajda, 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren ABD vatandaşı Virginia Giuffre'nin iddialarını yalanlamış ve olayın yaşandığı söylenen 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere'nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söylemişti. Newsnight programından Emily Maitlis'in sorularını yanıtlayan Prens Andrew "Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok" demişti.

Cinsel istismar davasında yeni iddia: Prens Andrew'u kraliyet kanı korudu, FBI korktu - 6

"SUÇLU BULUNSAYDI YILLARCA CEZAEVİNDE KALACAKTI"

Avukat Bloom, röportaj hakkında konuşurken, "'Herkes ne kadar harika olduğumu görecek' diye düşünmüş olmalı" dedi. Aslında o röportaj tam tersi etki yaratmış, Prens inandırıcılıktan uzak bulunmuştu.

Bloom, “Virginia Giuffre onu henüz reşit değilken kendisine tecavüz ve cinsel tacizde bulunmakla suçladı. Suçlu bulunsaydı yıllarca cezaevinde kalacaktı. Bu röportaj mahkemede kullanılabilirdi, onun için bir faciaydı, çünkü FBI onu muhtemelen çürütebilecekleri bazı iddialarda bulunurken videoya aldı" diye konuştu.

Cinsel istismar davasında yeni iddia: Prens Andrew'u kraliyet kanı korudu, FBI korktu - 7

12 MİLYON STERLİNE ANLAŞTI

Avukat Bloom ayrıca, kendisini tecavüz ve cinsel tacizle suçlayan Giuffre tarafından 2021'de Andrew aleyhine açılan dava hakkında da konuştu. Andrew, iddiaları şiddetle reddetmiş ve hiçbir sorumluluk kabul etmeden mahkeme dışında 12 milyon sterlinlik anlaşmaya varmıştı.

Bloom, “Davayı çok büyük bir şekilde kaybetti ve bence Virginia'ya cinsel tacizde bulunduğu için kaybetti. "Diğer her şey hakkında konuşmak istiyor ama bunun hakkında konuşmak istemiyor" ifadesini kullandı.

Cinsel istismar davasında yeni iddia: Prens Andrew'u kraliyet kanı korudu, FBI korktu - 8

SUÇ ORTAĞI HALA HAPİSTE

Prens Andrew’in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bir dönem arkadaşlık yaptığı Epstein, reşit olmayan kadınlarla cinsel ilişkiye girmek ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Epstein, 10 Ağustos'ta New York'ta tutulduğu cezaevinde ölü bulundu, daha sonra Epstein'ın intihar ettiği açıklandı.

Suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ise halen cezaevinde.

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