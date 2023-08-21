Cinsel istismar davasında yeni iddia: Prens Andrew'u kraliyet kanı korudu, FBI korktu
Kral Charles'ın erkek kardeşi Prens Andrew, yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı ve pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile suç ilişkisi olduğu iddiaları nedeniyle davadan kurtulmuş olsa da gündemden düşmüyor. Kurbanların avukatı, onu, kraliyet kanının koruduğunu öne sürerken, "FBI İngiltere ile siyasi ilişkilerin bozulmasından korktu" iddiasında bulundu.
Prens Andrew’un yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddiaları yeniden İngiltere'nin gündeminde.
ABD'li bir avukat, Prens Andrew'un kraliyet kanının onu, Amerikalı pedofil arkadaşı Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle FBI tarafından soruşturulmaktan kurtardığını iddia etti.