Demi Lovato cinsel kimliğini ailesine nasıl açıkladığını anlattı

Şarkıcı, üvey babasına açılırken aralarında geçen diyalogu şöyle anlattı:

"Babama, 'Sana bir şey söylemem gerekiyor. Kızları da seviyorum' dedim ve o da 'Evet biliyorum. Cool for the Summer şarkısını yaptın' diye karşılık verdi."

Lovato, annesinin tepkisini anlatırken, "Neredeyse ağlayacaktı ve 'Sadece senin mutlu olmanı istiyorum' dedi" ifadesini kullandı.



Ünlü şarkıcı, annesinin tepkisini, "çok değerli ve takdire şayan" olarak nitelendirdi ve "Bu şekilde karşılık vermeyen çok fazla ebeveyn var ve bu kalbimi kırıyor" dedi.