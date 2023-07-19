Demi Lovato cinsel kimliğini ailesine nasıl açıkladığını anlattı

Demi Lovato, 2021'de katıldığı bir programda panseksüel olduğunu açıklamıştı. Amerikalı şarkıcı, beş yıl önce cinsel kimliğini ailesine açıklarken aralarında geçen diyalogu anlattı.

Demi Lovato cinsel kimliğini ailesine nasıl açıkladığını anlattı - 1

Amerikalı ünlü şarkıcı Demi Lovato, beş yıl önce ailesine cinsel yönelimini açıklarken yaşadıklarını anlattı.

30 yaşındaki şarkıcı, SiriusXM radyo kanalındaki programda, "Anneme açıldığımda 25 yaşındaydım. O zaman biseksüeldim ve sonra panseksüel  (cinsiyet ayrımı yapmaksızın kişilere ilgi duyabilme) olduğumu fark ettim. Bu epey zaman sonra oldu" diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Demi Lovato cinsel kimliğini ailesine nasıl açıkladığını anlattı - 2

"Ailem Hristiyan köklere sahip ve bir eşcinsel yetiştirdiler. Kendimi buna alıştırmadan kimseye anlatmadım" diyen Lovato, 2015'te cinsel kimliğini açık eden “Cool for the Summer" adlı şarkıyı yaptığını söyledi.

Demi Lovato cinsel kimliğini ailesine nasıl açıkladığını anlattı - 3

Şarkıcı, üvey babasına açılırken aralarında geçen diyalogu şöyle anlattı:

"Babama, 'Sana bir şey söylemem gerekiyor. Kızları da seviyorum' dedim ve o da 'Evet biliyorum. Cool for the Summer şarkısını yaptın' diye karşılık verdi."

Lovato, annesinin tepkisini anlatırken, "Neredeyse ağlayacaktı ve 'Sadece senin mutlu olmanı istiyorum' dedi" ifadesini kullandı.


Ünlü şarkıcı, annesinin tepkisini, "çok değerli ve takdire şayan" olarak nitelendirdi ve "Bu şekilde karşılık vermeyen çok fazla ebeveyn var ve bu kalbimi kırıyor" dedi.

Demi Lovato cinsel kimliğini ailesine nasıl açıkladığını anlattı - 4

2021 yılında katıldığı "The Joe Rogan Experience" adlı podcast yayınında panseksüel olduğunu açıklayan pop yıldızı, "Şu anda çok değişkenim. Bunun sebeplerinden biri önceden cinsel yönelimimi fazlasıyla gizlememdi" demişti.

Joe Rogan şarkıcıya "Cinsel olarak mı değişkensin? Hem erkeklerden hem de kadınlardan mı hoşlanıyorsun?" diye sorunca, Lovato "Evet gerçekten her şeyden" diye yanıtlamıştı.

Demi Lovato cinsel kimliğini ailesine nasıl açıkladığını anlattı - 5

"ALFABE MAFYASININ PARÇASIYIM"

Sunucu daha sonra "Buna panseksüel mi deniyor?" sorusunu yöneltirken, Lovato "Evet, panseksüel" cevabını vermiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:


"Birisinin LGBT+ topluluğuna alfabe mafyası dediğini duymuştum. İşte bu. Alfabe mafyasının parçasıyım ve bununla gurur duyuyorum."

Demi Lovato cinsel kimliğini ailesine nasıl açıkladığını anlattı - 6

Lovato, Ağustos 2022'den bu yana müzisyen Jutes ile birliktelik yaşıyor.

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