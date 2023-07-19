Demi Lovato cinsel kimliğini ailesine nasıl açıkladığını anlattı
Demi Lovato, 2021'de katıldığı bir programda panseksüel olduğunu açıklamıştı. Amerikalı şarkıcı, beş yıl önce cinsel kimliğini ailesine açıklarken aralarında geçen diyalogu anlattı.
Amerikalı ünlü şarkıcı Demi Lovato, beş yıl önce ailesine cinsel yönelimini açıklarken yaşadıklarını anlattı.
30 yaşındaki şarkıcı, SiriusXM radyo kanalındaki programda, "Anneme açıldığımda 25 yaşındaydım. O zaman biseksüeldim ve sonra panseksüel (cinsiyet ayrımı yapmaksızın kişilere ilgi duyabilme) olduğumu fark ettim. Bu epey zaman sonra oldu" diye konuştu.