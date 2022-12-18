Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Yılmaz Vural’ın yıllar önce rol aldığı Kemal Sunal filmi

Filmden üç yıl sonra Türkiye'ye dönerek antrenör olduğunu söyleyen Vural, filmle ilgili anısını şöyle anlattı:



“Oyuncular izlemiş, "Hocam seni filmde gördük" dediler. Ben de kötü bir şey yaptım gibi geldi. ‘Ben değilim o’ dedim.”