Dördüncü çocuğunu bekleyen 83 yaşındaki Al Pacino sessizliğini bozdu

Daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası olan Pacino ve Kuveyt kökenli Amerikalı film yapımcısı Alfallah, Nisan 2022'den bu yana birlikte. Hamilelik haberlerinin ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Onlardan biri, Pacinho'nun Alfallah'tan DNA testi istediği şeklindeydi. Daily Mail'in haberinde birini hamile bırakabileceğini inkar eden oyuncunun, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini iki ay önce öğrendiği belirtildi.