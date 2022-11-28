Dua Lipa Arnavutluk vatandaşı oldu

GÖÇMEN BİR AİLEDE BÜYÜDÜ

Dua Lipa, Kosova’dan İngiltere’ye göç eden bir ailenin kızı olarak 1995 yılında Londra’da dünyaya geldi.

Beş yaşında şarkı söylemeye başlayan Lipa, müzik konusunda, eski bir rock grubu gitaristi ve şarkıcısı olan babasından etkilendi. 14 yaşındayken şarkılarını YouTube’da yayınlamaya başladı. İlk stüdyo albümünü 2017’de çıkardı. 2019’da En İyi Yeni Şarkıcı Grammy Ödülü’nü alarak ününü dünyaya duyurdu.