Dünya Kupası için Katar'da konser teklifini reddeden Dua Lipa'nın babasının Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı

Organizasyon yetkilileri, Lipa'nın babasına "Dua'nın da böyle bir performansla ilgilendiğini bilmek ve sizden bunları duymak harika" diye cevap verdi.

Geçen yıl nisanda bir adım daha atan Dukagjin'in yetkililere, "Dua Lipa'nın açılış töreninde sahne almasına dair net bir talebim vardı ama yanlış kişiyle konuşmadığımızdan emin olmak için sizinle tekrar temasa geçmek istedim" ifadelerini kullandığı bir e-posta gönderdiği görüldü.

E-postaların ortaya çıkmasından sonra açıklama yapan Dukagjin Lipa, Katarlı yetkililerle iletişime geçtiğini kabul etti ama kızının bunlardan hiçbir şekilde haberdar olmadığını vurguladı.