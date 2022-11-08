Duy Beni 19. yeni bölüm fotoğrafları

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı “Duy Beni” dizisi, yeni bölümüyle perşembe akşamı Star’da.
Dizinin yeni bölümü 10 Kasım Perşembe akşamı Star ekranlarında olacak.
Kanat Ekim’e Gaye’yle arasında bir şey geçmediğini anlatmak için çabalarken Gaye başının belada olduğunu söylerek Kanat’ların evinde kalmaya başlar. Burada ona yakınlaşmaya çalışır ama başarısız olur.
Okulun Güvenlik görevlisi Mevlüt, Ekim’in dolabına koyduğu kupayı kendi alarak Ekim’i kurtarmış gibi bir algı yaratır. Ekim ona müteşekkirdir ve birlikte hayvan barınağına giderler. Kanat, Ekim’i kıskanır ve peşlerinden gider.
Bu sırada Melisa, Ozan’ın Ateş yüzünden okulu bıraktığını anlar. Bu günlerde bir rüya görür ve bu rüya Ozan’ın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlamasını sağlayacaktır. Ozan’ın evinin önüne gidip aşkını itiraf eder.
Mevlüt giderek Ekim’e aşık olurken, Mevlüt’ten ümidi kesen Rıza Aziz’le iletişim kurar. Aziz de hemen babasıyla buluşur. Bunu duyan Leyla delirir ama Aziz’in başka bir planı olduğunu daha sonra anlayacaktır.Gaye sonunda pes eder ve gitmeye karar verir, gitmeden Ekim’e son bir ders verecektir.