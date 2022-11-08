Duy Beni 19. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Kanat Ekim’e Gaye’yle arasında bir şey geçmediğini anlatmak için çabalarken Gaye başının belada olduğunu söylerek Kanat’ların evinde kalmaya başlar. Burada ona yakınlaşmaya çalışır ama başarısız olur.

Okulun Güvenlik görevlisi Mevlüt, Ekim’in dolabına koyduğu kupayı kendi alarak Ekim’i kurtarmış gibi bir algı yaratır. Ekim ona müteşekkirdir ve birlikte hayvan barınağına giderler. Kanat, Ekim’i kıskanır ve peşlerinden gider.