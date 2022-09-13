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Duy Beni dizisi 11. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler - ntv.com.tr | 13.09.2022 - 15:53 - Son Güncelleme : 13.09.2022 - 16:07

Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı Star'ın sevilen dizisi 'Duy Beni' dizisi, 15 Eylül Perşembe günü yeni bölümüyle ekrana gelecek. 11. bölümde Bahar doğru zamanda doğru yerde bulunarak hiç öğrenmemesi gereken bir bilgiye ulaşıyor.

Duy Beni dizisi 11. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı “” dizisi, yeni bölümüyle perşembe akşamı Star’da

Duy Beni dizisi 11. yeni bölüm fotoğrafları - 2

15 Eylül Perşembe akşamı Star ekranlarında olacak dizinin yeni bölümünde neler olacak?

Kanat, Ekim’den yediği darbeyle sarsılmış; aşkı nefrete dönüşmüştür. Ekim ise hem sevdiği adamı kaybetmenin hem de dostundan kazık yemenin etkisiyle sarsılmıştır çünkü doğru olduğunu bildiği yoldan gitmiş ve yolun sonunda yapayalnız kalmıştır.

Duy Beni dizisi 11. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Ekim, Gerçek Koleji’ndeki ve hayatındaki yolculuğu sorgularken Kanat, Melisa ve Ozan tekrar bir araya gelmiştir. Kanat, Ekim’e daha önce hiç göstermediği karanlık yüzünü göstermeye, onun canını yakmaya kararlıdır.

Duy Beni dizisi 11. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Leyla amacına ulaşmış, Ekim ve Kanat’ın arasının açılmasını sağlamıştır. Artık hedefi onların tekrar bir araya gelmesine engel olmaktır. Fakat ikilinin uzaklaşmasından faydalanmak isteyen biri daha vardır; Melisa. Leyla, Kanat’ı hem Ekim’den hem Melisa’dan uzak tutmak için uğraşmak zorundadır. Leyla, bu uğurda elinden geleni yaparken; Aziz, Leyla’nın şeytani zekasından etkilenmekten alıkoyamaz kendini.

Duy Beni dizisi 11. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Gerçek Koleji’nde gruplaşmalar ve savaşlar devam ederken, Bahar ve Selim zorbalıkla mücadele etmeye devam ederler. Bahar doğru zamanda doğru yerde bulunarak hiç öğrenmemesi gereken bir bilgiye ulaşır. Öğrendiği bu bilgiyle birlikte büyük bir felaketin geleceğinden habersizdir.

Duy Beni dizisi 11. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Duy Beni dizisi 11. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Duy Beni dizisi 11. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Duy Beni dizisi 11. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Duy Beni dizisi 11. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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