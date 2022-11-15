Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, 17 Kasım Perşembe akşamı Star ekranlarında olacak 'Duy Beni' dizisinin 20. final bölümünde; Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt’ün Ekim’e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir.
Kanat güvenlik için Ekim’in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim’e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler.
Okulda oynanacak tiyatro oyununda Melisa rolünü Ekim’e kaptırır. Ayşe de son derece pahalı olan kostümünü alamadığı için üzgündür. Babası Sedat, bu kostümü ne yapıp edip almaya çalışırken kendisini zor durumların içine atar.
Rıza’nın duruşması yapılır ve hapse atılır, Leyla burada avukat olmak istemediğine, insanların gerçek hayatta değil, hikayelerin içinde yaşadığı oyunculuğu denemek istediğine karar verir.
Oyunun genel provası gelip çatar, Mevlüt buraya silahıyla gelmiştir. Tam harekete geçecekken 2 yıl sonrası gösterilir ve bu süreçte yaşananlar neler olacaktır?
'Duy Beni' merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla 17 Kasım Perşembe akşamı Star’da.