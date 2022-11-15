 Duy Beni dizisinin final bölümünde neler olacak? İşte final bölümünden ilk görüntüler - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Duy Beni dizisinin final bölümünde neler olacak? İşte final bölümünden ilk görüntüler

Başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı 'Duy Beni', 17 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak final bölümüyle Star’da. Yeni bölüme; Mevlüt'ün Ekim'e olan takıntısı damga vuracak. İşte final bölümü konusu ve fotoğrafları...

Duy Beni dizisinin final bölümünde neler olacak? İşte final bölümünden ilk görüntüler - 1

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, 17 Kasım Perşembe akşamı Star ekranlarında olacak 'Duy Beni' dizisinin 20. final bölümünde; Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt’ün Ekim’e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir.

Duy Beni dizisinin final bölümünde neler olacak? İşte final bölümünden ilk görüntüler - 2

KANAT, EKİM'İN YANINDAN AYRILMIYOR

Kanat güvenlik için Ekim’in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim’e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler.

Duy Beni dizisinin final bölümünde neler olacak? İşte final bölümünden ilk görüntüler - 3

Okulda oynanacak tiyatro oyununda Melisa rolünü Ekim’e kaptırır. Ayşe de son derece pahalı olan kostümünü alamadığı için üzgündür. Babası Sedat, bu kostümü ne yapıp edip almaya çalışırken kendisini zor durumların içine atar.

Duy Beni dizisinin final bölümünde neler olacak? İşte final bölümünden ilk görüntüler - 4

RIZA HAPİSTE

Rıza’nın duruşması yapılır ve hapse atılır, Leyla burada avukat olmak istemediğine, insanların gerçek hayatta değil, hikayelerin içinde yaşadığı oyunculuğu denemek istediğine karar verir.

Duy Beni dizisinin final bölümünde neler olacak? İşte final bölümünden ilk görüntüler - 5

MEVLÜT SİLAHIYLA GENEL PROVADA

Oyunun genel provası gelip çatar, Mevlüt buraya silahıyla gelmiştir. Tam harekete geçecekken 2 yıl sonrası gösterilir ve bu süreçte yaşananlar neler olacaktır?

Duy Beni dizisinin final bölümünde neler olacak? İşte final bölümünden ilk görüntüler - 6

'Duy Beni' merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla 17 Kasım Perşembe akşamı Star’da.

Duy Beni dizisinin final bölümünde neler olacak? İşte final bölümünden ilk görüntüler - 7

Duy Beni 20. bölüm fragmanı

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