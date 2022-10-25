Duy Beni yeni bölüm konusu ve fotoğrafları

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı 'Duy Beni' dizisi, yeni bölümüyle 27 Ekim Perşembe akşamı Star’da ekrana gelecek.
Aziz, Leyla’nın peşinden gelen arkadaşlarını ıssızlığın ortasında alıkoyar. Bir yandan da yaptıklarından ötürü kafası karışıktır. Kanat, nezarethaneden kurtulup Leyla’yı bulma derdindedir. Halil ise ölümcül görevi için harekete geçer. Artık Leyla’yı kurtarmak için zamana karşı bir yarış başlamıştır.
Olayların minimum hasarla tatlıya bağlanması, herkes için yeni bir başlangıç fırsatı yaratır. Leyla’nın başından geçenlerle kenetlenen “Kız Kardeşler”, Rıza’nın karıştırdığı başka kötülüklerin izini sürer.
Ancak ulaştıkları delillerin içeriklerini çözmek hiç de kolay olmayacaktır.
Leyla ve Suna mutlu bir şekilde evlerine dönerken Ekim’in doğum günü de gençler için bir nefes olur. Ama gelişmeler herkes için olumlu değildir. Rıza firari bir hayata başlar, Ozan Ateş hakkında dengeleri değiştirecek bilgilere ulaşır, sürpriz bir ismin de korkunç bir tuzağa düştüğü ortaya çıkar.
Tüm varlıklarını kaybetme ihtimali Suna ve çocukları için yepyeni gelecek planları çizerken, Kanat’ın geçmişinden sürpriz şekilde gelen bir figür Ekim ile ilişkisini de etkileyecek bir bombanın fitilini ateşler.
Duy Beni merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla 27 Ekim Perşembe akşamı Star’da.