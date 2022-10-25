Duy Beni yeni bölüm konusu ve fotoğrafları

DUY BENİ YENİ BÖLÜM KONUSU

Aziz, Leyla’nın peşinden gelen arkadaşlarını ıssızlığın ortasında alıkoyar. Bir yandan da yaptıklarından ötürü kafası karışıktır. Kanat, nezarethaneden kurtulup Leyla’yı bulma derdindedir. Halil ise ölümcül görevi için harekete geçer. Artık Leyla’yı kurtarmak için zamana karşı bir yarış başlamıştır.

Olayların minimum hasarla tatlıya bağlanması, herkes için yeni bir başlangıç fırsatı yaratır. Leyla’nın başından geçenlerle kenetlenen “Kız Kardeşler”, Rıza’nın karıştırdığı başka kötülüklerin izini sürer.

Ancak ulaştıkları delillerin içeriklerini çözmek hiç de kolay olmayacaktır.