Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı

Ebru Şallı, 2020 yılının nisan ayında kaybettiği oğlu Pars Tan'ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı: Melek Ponçiğim ben hep seninleyim.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı - 1

Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, yaşasaydı 13 yaşına girecek olan Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

N-LIFE HABERLERİ

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı - 2

Şallı, sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaşarak şu mesajı yazdı: 

"İyi ki doğdun melek oğlum Ponçiğim. Tommy'siyle beraber. Seni tarifsiz seviyorum. İyi ki doğurmuşum seni... İyi ki... iyikim... Melek Ponçiğim ben hep seninleyim. 25.09.2010." 

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı - 3

Ebru Şallı, 2019 yılı Mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı - 4

Şallı, oğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tanıyan Pars’tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk' derlerdi. Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı. Boyun ağrısı üzerine hastaneye gittik. Doktorlar bir hafta boyunca çabalamalarına rağmen tam olarak sorunun ne olduğunu bulamadılar, kan tahlillerinin iyi çıkmasına rağmen ağrısında bir değişiklik olmadı. Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı. Meğer ağrıları zaman zaman yaşıyormuş ve 'geçer' diye düşünüp söylemiyormuş. İlk defa okulda ağladığı bir an oldu, ağrısı çok fazlaydı. Çok hızlı ilerleyen bir türdü..."

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı - 5

Şallı, oğlunun ölümünden sonra yaşadığı ruh halini şöyle özetlemişti:

“Hayatta durmaya çalışıyorum. Hiç kolay değil yaşamayanın anlayabileceği gibi bir durum yok ortada. Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Çok özlüyorum. Ve bazen onun kokusunu duyuyorum işte o anlar beni zorluyor tabii. Eşsiz melek kokusu arada bir geliyor bana, şükrediyorum. Onunla yaptığımız her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Devam ettirip daha fazlasını da yapacağım gücüm yettikçe."

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı - 6

Ebru Şallı'nın yine Harun Tan ile evliliğinden 2004 yılında dünyaya gelen Beren adında bir oğlu daha var.

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