Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı
Ebru Şallı, 2020 yılının nisan ayında kaybettiği oğlu Pars Tan'ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı: Melek Ponçiğim ben hep seninleyim.
Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.
Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, yaşasaydı 13 yaşına girecek olan Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.