Galeri

Ebru Şallı'nın 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'la pozları gündem oldu

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 13:17 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 13:24

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, 18 yaşındaki oğlu Beren Tan ile tatil pozlarını paylaştı. İkiliye "Abla kardeş gibisiniz" gibi yorumlar geldi.

Ebru Şallı'nın 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'la pozları gündem oldu - 1

Eski model , Harun Tan ile birlikteliğinden olan oğlu Beren ile tatil pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Ebru Şallı'nın 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'la pozları gündem oldu - 2

18 yaşındaki oğluyla fotoğraflarını paylaşan Şallı’ya “Abla kardeş gibisiniz” gibi yorumlar geldi.

Ebru Şallı'nın 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'la pozları gündem oldu - 3

Şallı daha sonra kız kardeşiyle de beraber poz verdi.

Ebru Şallı'nın 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'la pozları gündem oldu - 4

10 yaşındaki oğlu Pars’ı 2020 yılında lenformadan kaybeden Şallı, zor günler yaşamıştı. 

Ebru Şallı'nın 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'la pozları gündem oldu - 5

Oğlunun mezarına "Ponçik sen hep benimlesin" yazdıran Şallı, "Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Ben yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER