Ebru Şallı'nın 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'la pozları gündem oldu

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 13:17 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 13:24
Eski model Ebru Şallı, Harun Tan ile birlikteliğinden olan oğlu Beren ile tatil pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı.
18 yaşındaki oğluyla fotoğraflarını paylaşan Şallı’ya “Abla kardeş gibisiniz” gibi yorumlar geldi.
Şallı daha sonra kız kardeşiyle de beraber poz verdi.
10 yaşındaki oğlu Pars’ı 2020 yılında lenformadan kaybeden Şallı, zor günler yaşamıştı.
Oğlunun mezarına "Ponçik sen hep benimlesin" yazdıran Şallı, "Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Ben yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim" ifadelerini kullanmıştı.