Efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in kedisi Met Gala'ya davet edildi

Efsanevi moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'in en az kendi kadar meşhur olan kedisi, moda dünyasında da önemli bir yer edindi. 2019'da 85 yaşındayken hayatını kaybeden moda sektörünün en ikonik isimlerinden Lagerfeld'in 11 yaşındaki Birman cinsi kedisi, Met Gala'ya davet edildi.
Fransız lüks moda markaları Chanel ve Fendi'nin kreatif direktörü olarak tanınan tasarımcının kedisi Choupette, mayıs ayında New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi'nde yapılacak "Karl'ın Onuruna" temalı Met Gala'ya resmen davet edilenler arasında yer aldı.
Vogue'un şef editörü Anna Wintour'ın organize ettiği, her yıl müzenin Kostüm Enstitüsü yararına yapılan gala, bu yıl Lagerfeld'in onuruna düzenlenecek. Dolayısıyla ünlü moda ikonuyla özdeşleşen kedisinin de galada yer alması istendi.
Kedi Choupette'nin bakıcısı Lucas Berullier, Met Gala için resmi davet aldıklarıını New York Post gazetesine doğruladı, ancak kediyi galaya götürüp götürmeyeceğini açıklamadı. Berullier, "Efsanevi Karl'ın onuruna bir etkinlik bu ve Choupette kesinlikle onun mirasının merkezinde yer alıyor" ifadesini kullandı.
Choupette'nin Met Gala'ya katılması halinde galanın ünlü davetlilerinden rol çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Met Kostüm Enstitüsü'nün ilkbahar sergisinde de efsanevi modacı onurlandırıldı ve sergiye "Karl Lagerfeld: Bir Güzellik Hattı" adı verildi. 5 Mayıs'ta açılacak sergi, Lagerfeld'in 60 yıllık Chanel, Chloé, Fendi ve kendi markasından oluşan kariyerine ait 150 objeyi içerecek.
Öte yandan lüks moda dergisi Vogue da, mayıs sayısında Lagerfeld'e unutulmaz bir çekimle saygı duruşunda bulundu. Dergi, tasarımcının en sevdiği 10 modeli modanın başkenti Paris'teki ünlü Grand Palais'te bir araya getirdi.
Anok Yai, Shalom Harlow, Kendall Jenner, Liu Wen, Adut Akech, Natalia Vodianova, Naomi Campbell, Amber Valletta, Gigi Hadid ve Devon Aoki gibi modellerin yer aldığı çekimi ise efsanevi fotoğrafçı Annie Leibovitz gerçekleştirdi.
Pierpaolo Piccioli, Thom Browne, Donatella Versace, Jun Takahashi, Christopher John Rogers, John Galliano, Olivier Rousteing, Chitose Abe ve Simone Rocha gibi tasarımcılar ise Lagerfeld'den ilham alarak tasarımlara imza attı ve modeller çekimde bu tasarımları giydi