Efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in kedisi Met Gala'ya davet edildi

Efsanevi moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'in en az kendi kadar meşhur olan kedisi, moda dünyasında da önemli bir yer edindi. 2019'da 85 yaşındayken hayatını kaybeden moda sektörünün en ikonik isimlerinden Lagerfeld'in 11 yaşındaki Birman cinsi kedisi, Met Gala'ya davet edildi.

Fransız lüks moda markaları Chanel ve Fendi'nin kreatif direktörü olarak tanınan tasarımcının kedisi Choupette, mayıs ayında New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi'nde yapılacak "Karl'ın Onuruna" temalı Met Gala'ya resmen davet edilenler arasında yer aldı.