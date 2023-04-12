Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi

2019 yılında hayatını kaybeden tasarımcı Karl Lagerfeld'e saygı duruşunda bulunan ünlü moda dergisi Vogue, sektörün en ünlü modellerini unutulmaz bir çekimde bir araya getirdi. Efsanevi fotoğrafçı Annie Leibovitz'in çektiği karelerde, 10 tasarımcı Lagerfeld'in mirasını yansıtan tasarımlara imza attı.

Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 1

Şubat 2019'da 85 yaşında hayatını kaybeden Karl Lagerfeld, moda sektörünün en ikonik isimlerinden. Fransız lüks moda markaları Chanel ve Fendi'nin kreatif direktörü olarak tanınan tasarımcı, sektöre katkıları ve vizyonuyla moda tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

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Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 2

Lüks moda dergisi Vogue, mayıs sayısında Lagerfeld'e unutulmaz bir çekimle saygı duruşunda bulundu. Dergi, tasarımcının en sevdiği 10 modeli modanın başkenti Paris'teki ünlü Grand Palais'te bir araya getirdi.

Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 3

Anok Yai, Shalom Harlow, Kendall Jenner, Liu Wen, Adut Akech, Natalia Vodianova, Naomi Campbell, Amber Valletta, Gigi Hadid ve Devon Aoki gibi modellerin yer aldığı çekimi ise efsanevi fotoğrafçı Annie Leibovitz gerçekleştirdi.

Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 4

10 TASARIMCI BİR ARAYA GELDİ

Pierpaolo Piccioli, Thom Browne, Donatella Versace, Jun Takahashi, Christopher John Rogers, John Galliano, Olivier Rousteing, Chitose Abe ve Simone Rocha gibi tasarımcılar ise Lagerfeld'den ilham alarak tasarımlara imza attı ve modeller çekimde bu tasarımları giydi

Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 5

MET GALA'DA TASARIMCI ANILACAK

Mayıs ayının bir başka özelliği ise yılın moda olayı Met Gala. Bu sene Met Gala'nın teması "In Honor of Karl" olarak açıklandı.

Ünlü isimlerin kırmızı halıda birbirinden unutulmaz görünümlerle poz verdiği gecede, tasarımcı onurlandırılacak.

İşte 10 modelin bir araya çekimden yansıyanlar...

Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 6
Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 7
Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 8
Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 9
Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 10
Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 11
Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 12
Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi - 13
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