Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi

Şubat 2019'da 85 yaşında hayatını kaybeden Karl Lagerfeld, moda sektörünün en ikonik isimlerinden. Fransız lüks moda markaları Chanel ve Fendi'nin kreatif direktörü olarak tanınan tasarımcı, sektöre katkıları ve vizyonuyla moda tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.
Lüks moda dergisi Vogue, mayıs sayısında Lagerfeld'e unutulmaz bir çekimle saygı duruşunda bulundu. Dergi, tasarımcının en sevdiği 10 modeli modanın başkenti Paris'teki ünlü Grand Palais'te bir araya getirdi.
Anok Yai, Shalom Harlow, Kendall Jenner, Liu Wen, Adut Akech, Natalia Vodianova, Naomi Campbell, Amber Valletta, Gigi Hadid ve Devon Aoki gibi modellerin yer aldığı çekimi ise efsanevi fotoğrafçı Annie Leibovitz gerçekleştirdi.
Pierpaolo Piccioli, Thom Browne, Donatella Versace, Jun Takahashi, Christopher John Rogers, John Galliano, Olivier Rousteing, Chitose Abe ve Simone Rocha gibi tasarımcılar ise Lagerfeld'den ilham alarak tasarımlara imza attı ve modeller çekimde bu tasarımları giydi
Mayıs ayının bir başka özelliği ise yılın moda olayı Met Gala. Bu sene Met Gala'nın teması "In Honor of Karl" olarak açıklandı.
Ünlü isimlerin kırmızı halıda birbirinden unutulmaz görünümlerle poz verdiği gecede, tasarımcı onurlandırılacak.
İşte 10 modelin bir araya çekimden yansıyanlar...