Gigi Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü model tasarımcı Karl Lagerfeld için bir araya geldi

10 TASARIMCI BİR ARAYA GELDİ

Pierpaolo Piccioli, Thom Browne, Donatella Versace, Jun Takahashi, Christopher John Rogers, John Galliano, Olivier Rousteing, Chitose Abe ve Simone Rocha gibi tasarımcılar ise Lagerfeld'den ilham alarak tasarımlara imza attı ve modeller çekimde bu tasarımları giydi