Fulya Zenginer anne oldu

"DÜNYANIN EN TATLI AĞRISI"

Zenginer doğum öncesi hastanede çekilen fotoğrafını, “Geliyor, biliyorum kardeşim gibi sevinerek heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler var o yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı, benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı” notuyla paylaştı.