Fulya Zenginer anne oldu

Haberler | 24.05.2022 - 10:03
Oyuncu Fulya Zenginer geçtiğimiz gün doğum yaparak oğlu Milan’ı dünyaya getirdi.
Doğum sonrası Zenginer’in ve üç kilo 525 gram olarak dünyaya gelen bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Doğum yaptığı hastaneden bugün taburcu olacak oyuncu, sevindiren haberi dün gece sosyal medya hesabından duyurdu.
Zenginer doğum öncesi hastanede çekilen fotoğrafını, “Geliyor, biliyorum kardeşim gibi sevinerek heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler var o yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı, benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı” notuyla paylaştı.
Doğum sonrası bebeğini sağlıkla kucağına alan 32 yaşındaki Zenginer, ikinci bir gönderi olarak bebeğinin yüzünün görünmediği bir fotoğraf paylaştı.
Zenginer paylaşımında, “15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu. Toparlanmaya çalışıyorum. Sevginizi ve dualarınızı hissediyorum" sözleriyle duygularını ifade etti.
Zenginer ve grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren 2019 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişti.