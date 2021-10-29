Oyuncu Fulya Zenginer hamile olduğunu duyurdu

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 29.10.2021 - 09:56 | Son Güncelleme : 29.10.2021 - 11:55

Oyuncu Fulya Zenginer hamile olduğunu duyurdu

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Fulya Zenginer saçlarını bağışladı

Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunun müjdesini verdi.

Eşi Kuntay Tarık Evren ile bebeğinin ultrason fotoğraflarıyla pozlar veren oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ailenin yeni üyesi bekleniyor. Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel." sözleriyle duygularını ifade etti.

32 yaşındaki Zenginer'in paylaşımına binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı.

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