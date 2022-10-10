Game of Thrones yıldızı Lena Headey ile Ozark yıldızı Marc Menchaca evlendi

"MARC İLE ÇİÇEK AÇAN BİR İLİŞKİSİ VAR"

İngiliz aktris çok sayıda Amerikan ve İngiltere merkezli filmde rol almasına rağmen, seçeneklerini açık tutmak için Los Angeles'ta yaşamayı tercih ediyor.

Geçen yılın sonlarında, Headey'e yakın bir kaynak The Sun'a şunları söyledi:

“Lena şimdi kendisi açısından öngörülebilir bir gelecek için Amerika'da yaşıyor. Marc ile çiçek açan bir ilişkisi var, bu yüzden Birleşik Krallık'ta yaşamasının bir anlamı yok” demişti.