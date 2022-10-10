Game of Thrones yıldızı Lena Headey ile Ozark yıldızı Marc Menchaca evlendi

Game of Thrones dizisinin yıldızı Lena Headey ile Ozark dizisi aktörü Marc Menchaca, İtalya’da sadece yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı gizli bir törenle evlendi.
Game of Thrones dizisinde Cersei karakteriyle hafızalara kazınan 49 yaşındaki İngiliz oyuncu Headey ile 46 yaşındaki Amerikalı oyuncu Menchaca’nın, İtalya’nın güneyindeki Puglia bölgesinde 6 Ekim’de evlendiği öğrenildi.
Çiftin düğününe, Headey’in Game of Thrones dizisinde Sansa Star rolündeki rol arkadaşı Sophie Turner, müzisyen eşi Joe Jonas ile birlikte katıldı.
26 yaşındaki Turner, düğünde eşi, Michala Cutting, Brian Moore ve Charley McEwan ile verdikleri pozu Instagram’da paylaştı.
Pop yıldızı Rick Astley de McEwan ile çekilen bir selfie’de görüldü.
Düğünde diğer Game of Thrones yıldızları Peter Dinklage (Tyrion Lannister) ile Conleth Hill’in de (Varys) hazır bulunduğu öğrenildi.
Lena Headey, 2007’de müzisyen Peter Paul Loughran ile 2007’de evlendi, 2013’te boşandı. Çiftin bu evlilikten 11 yaşında Wylie adında bir oğlu bulunuyor.
Headey, 2015’te yönetmen sevgilisi Dan Cadan’dan kızı Teddy’yi dünyaya getirdi. İkili, 2018’de ayrıldı. Headey, iki yıl sonra Menchaca ile ilişkiye başladı.
Çift, ilişkilerini, HBO’nun Stephen King uyarlaması olan ve Menchaca’nın başrolde yer aldığı The Outsider’ın galasında birlikte görüntülendikten aylar sonra, Kasım 2020’de doğruladı. Çift, hayatlarını ABD’de sürdürüyor.
İngiliz aktris çok sayıda Amerikan ve İngiltere merkezli filmde rol almasına rağmen, seçeneklerini açık tutmak için Los Angeles'ta yaşamayı tercih ediyor.
Geçen yılın sonlarında, Headey'e yakın bir kaynak The Sun'a şunları söyledi:
“Lena şimdi kendisi açısından öngörülebilir bir gelecek için Amerika'da yaşıyor. Marc ile çiçek açan bir ilişkisi var, bu yüzden Birleşik Krallık'ta yaşamasının bir anlamı yok” demişti.