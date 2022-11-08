Gigi Hadid Twitter hesabını sildi: Nefret ve bağnazlığın çöplüğü

Süper model Gigi Hadid, Twitter’ı bıraktı. 27 yaşındaki Amerikalı model, Instagram üzerinden yaptığı duyuruda, insan hakları birimi üyeleri de dahil olmak üzere Twitter’daki toplu işten çıkarmalar nedeniyle hesabını kapattığını söyledi.
Hadid, “Uzun zamandır, ama özellikle de yeni yönetimiyle Twitter git gide daha fazla nefret ve bağnazlığın çöplüğü haline geliyor. İçinde bulunmak istediğim bir yer değil” ifadesini kullandı.
Platformda yer alan hayranlarından özür dileyen Hadid, hayranlarıyla İletişim halinde olmayı sevdiğini söyledi ve “Buranın ne herkes için güvenli bir yer olduğunu ne de zarardan çok fayda sağlayacak bir sosyal platform olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Elon Musk’ın satın almasından sonra Twitter’da insan hakları biriminin tüm üyelerinin işine son verilmiş, yapay zeka biriminde iki kişi hariç herkes işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılanların sayısının 3 bin 800 kişi olduğu öğrenilmişti.
Çıkarılan kişiler, uygulamaya gelecek yeni özelliklerin de aksamasına neden oldu.
Konuya ilişkin Twitter'ın resmi bir açıklaması bulunmuyor. Ancak Platformer'dan Casey Newton, şirketin dahili Slack hesaplarından Android ve iOS geliştiricilere ihtiyacı olduğunu vurguladı.