Gülben Ergen'den Gamze Erçel'e pek çok ünlü isme örtülü reklam cezası yağdı

İsimler arasında oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de yer alıyor. Gelen şikayetleri inceleyen Reklam Kurulu, 'gamze_ercel' isimli Instagram hesabından yaptığı üç ayrı paylaşımda bir giyim markasının etiketlendiğini ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediğini tespit etti.