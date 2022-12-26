Gülşen'den İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yılbaşı konseri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şarkıcının 31 Aralık’ta İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda konser vereceğini açıkladı.

Soyer, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ülke tarihimizin en önemli dönüm noktası. Biz, bu tarihi sorumluluğumuzun bilinciyle 9 Eylül 2022'den başlayıp 29 Ekim 2023'e kadar uzanan süre için kapsamlı bir program hazırladık. Gülşen'in vereceği 2023 yılbaşı konseri bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri. O akşam tüm İzmir sadece yılbaşını değil, aynı zamanda takvimlerin Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gösteriyor olmasını da kutlayacak. Tüm İzmirlilerle 31 Aralık akşamı Gündoğdu Meydanı'nda buluşmak dileğiyle” şeklinde çağrı yaptı.