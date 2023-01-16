Gülşen'den tazminat isteyen imam hatip mezununa mahkemeden ret

İmam hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci, eski bir konserinde bir çalışma arkadaşına yaptığı şaka yüzünden tutuklanan, kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan Gülşen’e dava açtı.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, davaya cevap veren Gülşen'in avukatları Altın Mimir ve Emek Emre, olayın davacı Furkan Değirmenci ile alakasının olmadığını belirterek davanın reddini istedi.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, "Olayın davacıyla alakası yok" dedi, Gülşen'i haklı buldu, Furkan Değirmenci'nin davasını reddetti.
İmam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve daha sonra ev hapsi kararıyla serbest kalan şarkıcı Gülşen'in son olarak yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.
30 Nisan 2022'de Ataşehir'de konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 25 Ağustos'ta tutuklanan şarkıcı, aralık ayında sahnelere geri dönmüştü.
Gülşen Çolakoğlu'nun, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında imam hatip liselilere hakaret ettiği iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resmen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.