Gülşen'den tazminat isteyen imam hatip mezununa mahkemeden ret

NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Gülşen Çolakoğlu'nun, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında imam hatip liselilere hakaret ettiği iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resmen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.