Hakan Balta ve Derya Balta çifti depremzede Hilal'e sahip çıktı

"ANNESİ GİBİ TABİİ YAPAMAM AMA ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Hilal'i hastane odasında yalnız bırakmayan ve küçük kızla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapan Derya Balta, Hilal'in çorba ve sütlaç isteğini yerine getirdiğini anlattı.

Derya Balta, "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar" yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tuttu. Balta, Hilal için yaptığı tarçınsız sütlaç için "Annesi gibi tabii yapamam ama elimden geleni yaptım" dedi.