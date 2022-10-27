Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

BİNİN ÜZERİNDE ÖDÜLÜN SAHİBİ

Ödüllerin adamı olarak bilinen Halit Kıvanç, sunuculukta 50 yılını 2005'te bir jübileyle kutladı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda binin üzerinde ödül aldı.



Kıvanç, 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Bu karşılaşmada canlı yayında mikrofonunu tüm genç spikerler adına İlker Yasin'e bıraktı.



Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmalarıyla hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle de layık görüldü.

Kıvanç, 2005'te Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.



Kıvanç, aynı zamanda anıları ve söyleşilerinin yer aldığı kitaplar kaleme aldı. 1959-2006 arasında yazdığı kitaplarından ilki "Ve Allah Gazeteciyi Yarattı" (1959) , sonuncusu ise "Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur" (2006) adıyla okurlarla buluştu.



Plak çalışmalarına da imza atan Kıvanç, 1965-1974 yılları arasında farklı plak derlemelerinde yer aldı. Bu plaklar futbol karşılaşmalarında atılan gollerde Kıvanç'ın sunumlarını içeriyordu. Bunun yanında 1974'te "Kıbrıs 74" adlı Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlatımını içeren bir plakta da yine Halit Kıvanç'ın sesi yer alıyordu.



Papa ile röportaj yapan ilk Müslüman gazeteci olarak da tarihe geçen Halit Kıvanç, o dönemi şöyle anlatmıştı:



"Dört büyük Türk futbolcusu İtalya'da oynuyordu. Ben de İstanbul Ekspres gazetesindeyim, kalktım onlarla röportaja gittim. Onların oynadığı takım Papa'nın huzuruna çağırıldı. Ben de yanlarındayım. Korumalara rağmen Papa'nın yanına ulaştım, 'Siz barışı amaçlayan bir lidersiniz, ikimiz de aynı Allah'a inanıyoruz, ben bir Müslüman gazeteci olarak sizin elinizi öpmek istiyorum' dedim ve elini öptüm. Bana gümüş madalya hediye etti. Ertesi gün İtalyan gazetelerinde manşetlerdeydik, dünya tarihinde Papa'yla konuşan ilk Müslüman Türk gazeteci olarak. Türkiye'de ise yolda çevirdiler, 'Papa'nın eli öpülür mü' diye tepki gösterdiler."