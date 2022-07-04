Halsey: Bir kolumda oğlumu tutup diğer kolumla tüm gücümle savaşacağım

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 09:55
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey, Vogue dergisine verdiği röportajda daha önceki hamilelikleri ve düşükleriyle ilgili konuştu. Türk senarist Alev Aydın ile birlikte olan ve bu birliktelikten bir oğlu olan şarkıcı, “24. yaş günümden önce üç kez düşük yaptım. Kolaylıkla hamile kalabilmem ama hamileliği sürdürmekte zorlanmam acımasız bir ironi gibiydi” diye konuştu.
27 yaşındaki şarkıcı, "Düşüklerimden biri 'sonradan bakım' gerektiriyordu ve bu da kürtaja ihtiyacım olacağını söylemenin nazik bir yoluydu, çünkü vücudum hamileliği kendi başına tamamen sonlandıramazdı ve tıbbi müdahale olmadan sepsise girme (ağır enfeksiyonun sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki ile organ ve dokularda hasar oluşması) riskiyle karşı karşıya kalırdım” dedi.
“Bu işlem sırasında ağladım. Kendim için korktum ve çaresizdim”diyen Halsey, "Hayatımı tehdit eden hamileliği çaresizce bitirmem gerekiyordu” ifadesini kullandı.
Halsey, Alev Aydın’la birlikte Ender adını verdiklerini oğlunu 2021’de dünyaya getirdi.
Ünlü şarkıcı, ABD’de Yüksek Mahkemenin üreme hakları konusunda eleştirilen kürtaj karşıtı tutumu hakkında da konuştu.
“Birçok insan, yıllarca bunun için mücadele ettikten sonra bir çocuk dünyaya getirdiğimden beri kürtaj konusundaki tutumumu yeniden gözden geçirip geçirmediğimi sordu. Cevap kesinlikle hayır” diyen Halsey, “Aslında ben hiçbir zaman bu konuda çok güçlü hissetmedim. Kürtaj benim hayatımı kurtardı ve oğlumu dünyaya getirmeme yol verdi” şeklinde konuştu.
Halsey, her insanın bu tehlikeli ve yaşamı değiştiren deneyime ne zaman, ne zaman ve nasıl sahip olacağını seçme hakkını hak ediyor” dedi.
“Her insan ne zaman, nasıl bu tehlikeli ve hayatı değiştiren deneyimiseçme hakkını hak ediyor” diyen Halsey, "Oğlumu bir kolumda tutacağım ve diğer kolumla tüm gücümle savaşacağım” diye ekledi.