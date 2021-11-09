Halsey ile sevgilisi Alev Aydın Türkiye'de

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ve bebeklerini de alarak Türkiye'ye geldi.

Haberler 09.11.2021 - 13:57

Halsey ile sevgilisi Alev Aydın Türkiye'de - 1

Halsey, kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeğini dedesiyle tanıştırmak için sevgilisi Alev Aydın'la birlikte Türkiye'ye geldi.


Halsey ile sevgilisi Alev Aydın Türkiye'de - 2

Ender Ridley adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olan çift, İstanbul'da gezmeye çıktı.


Halsey ile sevgilisi Alev Aydın Türkiye'de - 3

Halsey, gittikleri bir mekanda da kendisini tanıyan hayranlarına sarılarak fotoğraf çektirdi.


Halsey ile sevgilisi Alev Aydın Türkiye'de - 4

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 26 yaşındaki şarkıcı, iki yılı aşkın bir süre önce Türkçe öğrenmeye başlamıştı.


Halsey ile sevgilisi Alev Aydın Türkiye'de - 5

Halsey, doğum öncesi sevgilisi ve bebeğinin babası Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ı kabri başında ziyaret etmiş ve bu fotoğrafı sosyal medyadan yayınlamıştı.

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