Halsey ile sevgilisi Alev Aydın Türkiye'de

Haberler 09.11.2021 - 13:57
Halsey, kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeğini dedesiyle tanıştırmak için sevgilisi Alev Aydın'la birlikte Türkiye'ye geldi.
Ender Ridley adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olan çift, İstanbul'da gezmeye çıktı.
Halsey, gittikleri bir mekanda da kendisini tanıyan hayranlarına sarılarak fotoğraf çektirdi.
Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 26 yaşındaki şarkıcı, iki yılı aşkın bir süre önce Türkçe öğrenmeye başlamıştı.
Halsey, doğum öncesi sevgilisi ve bebeğinin babası Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ı kabri başında ziyaret etmiş ve bu fotoğrafı sosyal medyadan yayınlamıştı.