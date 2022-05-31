Hande Soral anne oldu

Haberler | 31.05.2022 - 09:43 - Son Güncelleme : 31.05.2022 - 09:44

Oyuncu Hande Soral ile eşi İsmail Demirci çifti dün gece 'Ali' ismini verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Soral'ın ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift İsmail Demirci ve dan mutlu haber geldi.

Bir süredir bebek heyecanı yaşayan ikilinin oğulları dün gece dünyaya geldi.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Demirci ve Soral çocuklarına Ali ismini verirken, bebeklerinin 52 santim, 3 kilo 705 gram olarak dünyaya geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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"TEK ÇOCUKLU BİR ANNE OLMAK İSTEMEM"

35 yaşındaki Soral daha önce kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyerek, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey" demişti.

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Öte yandan Soral, hamilelik haberini sosyal medya hesabından bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaşarak duyurmuştu.

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