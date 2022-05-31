Hande Soral anne oldu

Haberler | 31.05.2022 - 09:43 - Son Güncelleme : 31.05.2022 - 09:44
Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift İsmail Demirci ve Hande Soral’dan mutlu haber geldi.
Bir süredir bebek heyecanı yaşayan ikilinin oğulları dün gece dünyaya geldi.
Demirci ve Soral çocuklarına Ali ismini verirken, bebeklerinin 52 santim, 3 kilo 705 gram olarak dünyaya geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
35 yaşındaki Soral daha önce kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyerek, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey" demişti.
Öte yandan Soral, hamilelik haberini sosyal medya hesabından bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaşarak duyurmuştu.