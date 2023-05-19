Harrison Ford'dan Indiana Jones karakterine duygusal veda: Cannes'da 5 dakika ayakta alkışlandı

Ford, sözlerine; "Jim, Phoebe, Mads gibi sanatçılarla çalışabildiğim için çok minnettarım. Sizi seviyorum. Ama izlemeniz gereken bir film var. Tam arkamda. O yüzden aradan çekileyim ve bu büyük onur için tekrar teşekkür ederim” diye sürdürdü.