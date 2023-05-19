Harrison Ford'dan Indiana Jones karakterine duygusal veda: Cannes'da 5 dakika ayakta alkışlandı

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında serinin beşinci filmi olan "Indiana Jones and the Dial of Destiny"nin gösterimi yapıldı.
Phoebe Waller-Bridge, Harrison Ford, Shaunette Renee Wilson, Mads Mikkelsen, yönetmen James Mangold ve yapımcı Simon Emanuel, festivaldeki gösterime katıldı.
Indiana Jones'un beşinci filmi, Cannes'da gösterim sonrası beş dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Hollywood’un ikonik oyuncularından Harrison Ford'a gösterim öncesi "Onursal Altın Palmiye Ödülü"ne takdim edildi.
Ödülünü alırken gözyaşlarını tutamayan usta isim, "Ölmek üzereyken, hayatının gözlerinin önünden geçtiğini görürsün derler ya ben de hayatımın gözlerimin önünden geçtiğini gördüm. Ama hayatımın tamamı değil, büyük bir kısmı" dedi.
Ford, sözlerine; "Jim, Phoebe, Mads gibi sanatçılarla çalışabildiğim için çok minnettarım. Sizi seviyorum. Ama izlemeniz gereken bir film var. Tam arkamda. O yüzden aradan çekileyim ve bu büyük onur için tekrar teşekkür ederim” diye sürdürdü.
Eşine de ayrıca teşekkür eden Ford, "Hayatım, tutkumu ve hayallerimi destekleyen sevgili eşim Calista Flockhart tarafından kolaylaştırıldı ve ona minnettarım" dedi.
Öte yandan Harrison Ford, Cannes'dan önce verdiği bir röportajda “Bu, serinin son filmi ve bu karakteri son kez oynayacağım” demişti.
Hatta Indiana Jones'un dijital platformlardan birinde dizi olacağı iddialarıyla ilgili de "Gerçekleşse de buna katılmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.