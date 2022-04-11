Hayranının telefonunu parçalayan Cristiano Ronaldo özür diledi

Haberler - ntv.com.tr | 11.04.2022 - 09:51 - Son Güncelleme : 11.04.2022 - 09:57
Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının kaybettiği maç sonrası bir hayranının telefonunu parçalamasının ardından tartışmalı bir konuma düştü.
Twitter’da yayınlanan bir videoda, 37 yaşındaki Manchester United oyuncusunun, takımının Everton karşısında 1-0 yenilmesinin ardından üzgün bir şekilde soyunma odasına girerken, genç bir hayranının telefonunu elinden alıp yere fırlattığı ve ezdiği görüldü.
Olayın ardından Merseyside Polisi soruşturma başlattı. Polis tarafından ESPN’ye yapılan açıklamada, “Oyuncular sahayı terk ederken bir gencin oyunculardan biri tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Soruşturma sürüyor ve yetkililer şu anda CCTV (video) görüntülerini incelemek için Everton Futbol Kulübü ile çalışıyor, bir suçun işlenip işlenmediğini belirlemek için kapsamlı tanık soruşturmaları yürütüyor” denildi.
Olayın ardından Ronaldo, Instagram hesabından bir açıklama yaparak özür diledi. Yıldız futbolcu, "Karşılaştığımız gibi zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve bu güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmalıyız” dedi.
Ronaldo ayrıca, “Patlamam için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı adil oyun ve sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'da bir maç izlemeye davet etmek istiyorum” diye yazdı.
Sahadaki hırslı oyunuyla tanınan Ronaldo, zaman zaman maç esnasında da sinirlerine hakim olamıyor. Ocak ayında Manchester United'ın Bentford'u 3-1 mağlup ettiği maça Ronaldo'nun tepkisi damga vurmuştu. Oyundan alınmasına sinirlenen Portekizli yıldız, saha kenarında agresif tavırlar sergilemişti.