Hayranının telefonunu parçalayan Cristiano Ronaldo özür diledi

Haberler - ntv.com.tr | 11.04.2022 - 09:51 - Son Güncelleme : 11.04.2022 - 09:57

Cristiano Ronaldo, takımı Manchester United'ın Everton karşısındaki yenilgisi sonrası üzgün bir şekilde sahayı terk ettiği esnada bir hayranının telefonunu parçalayıp ezmesiyle gündemde. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ronaldo'dan özür geldi.

Hayranının telefonunu parçalayan Cristiano Ronaldo özür diledi - 1

Portekizli futbol yıldızı , takımının kaybettiği maç sonrası bir hayranının telefonunu parçalamasının ardından tartışmalı bir konuma düştü.

Twitter’da yayınlanan bir videoda, 37 yaşındaki Manchester United oyuncusunun, takımının Everton karşısında 1-0 yenilmesinin ardından üzgün bir şekilde soyunma odasına girerken, genç bir hayranının telefonunu elinden alıp yere fırlattığı ve ezdiği görüldü.  

Hayranının telefonunu parçalayan Cristiano Ronaldo özür diledi - 2

Olayın ardından Merseyside Polisi soruşturma başlattı. Polis tarafından ESPN’ye yapılan açıklamada, “Oyuncular sahayı terk ederken bir gencin oyunculardan biri tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Soruşturma sürüyor ve yetkililer şu anda CCTV (video) görüntülerini incelemek için Everton Futbol Kulübü ile çalışıyor, bir suçun işlenip işlenmediğini belirlemek için kapsamlı tanık soruşturmaları yürütüyor” denildi.

Hayranının telefonunu parçalayan Cristiano Ronaldo özür diledi - 3

Olayın ardından Ronaldo, Instagram hesabından bir açıklama yaparak özür diledi. Yıldız futbolcu, "Karşılaştığımız gibi zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve bu güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmalıyız” dedi.

Hayranının telefonunu parçalayan Cristiano Ronaldo özür diledi - 4

Ronaldo ayrıca, “Patlamam için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı adil oyun ve sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'da bir maç izlemeye davet etmek istiyorum” diye yazdı.

Hayranının telefonunu parçalayan Cristiano Ronaldo özür diledi - 5

Sahadaki hırslı oyunuyla tanınan Ronaldo, zaman zaman maç esnasında da sinirlerine hakim olamıyor.  Ocak ayında Manchester United'ın Bentford'u 3-1 mağlup ettiği maça  Ronaldo'nun tepkisi damga vurmuştu. Oyundan alınmasına sinirlenen Portekizli yıldız, saha kenarında agresif tavırlar sergilemişti.

N-LIFE HABERLERİ

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