Hayranının telefonunu parçalayan Cristiano Ronaldo özür diledi

Olayın ardından Merseyside Polisi soruşturma başlattı. Polis tarafından ESPN’ye yapılan açıklamada, “Oyuncular sahayı terk ederken bir gencin oyunculardan biri tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Soruşturma sürüyor ve yetkililer şu anda CCTV (video) görüntülerini incelemek için Everton Futbol Kulübü ile çalışıyor, bir suçun işlenip işlenmediğini belirlemek için kapsamlı tanık soruşturmaları yürütüyor” denildi.