Hazal Kaya'dan kızı Süreyya ile yeni paylaşım

"ANNELİĞİ ÇOK SEVDİM"

Ünlü oyuncu, ilk doğumunun ardından annelikle ilgili konuşmuş ve "Ben anne olmaya çok hazırmışım, hep birlikte bunu gördük. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Çok profesyonel anne çıktım, neden öyle oldu bilmiyorum. Ben çok sevdim anneliği. Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı" açıklamasını yapmıştı.