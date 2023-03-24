Hazal Kaya'dan kızı Süreyya ile yeni paylaşım

Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, kısa bir süre önce ikinci kez anne olmuştu. Kaya, 11 Şubat sabahı dünyaya getirdiği kızına Leyla Süreyya adını vemişti.
Şimdilerde tüm vaktini çocuklarıyla geçiren Hazal Kaya, Leyla Süreyya ile çekilen yeni bir karesini takipçileriyle paylaştı.
32 yaşındaki Kaya, bebeğiyle hastane odasında çekilen fotoğrafını yayınladı. Anne-kızın pozu büyük ilgi gördü.
Öte yandan Hazal Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kızı Leyla Süreyya ile çekilen fotoğrafını ilk kez paylaşmıştı.
Ünlü oyuncu, ilk doğumunun ardından annelikle ilgili konuşmuş ve "Ben anne olmaya çok hazırmışım, hep birlikte bunu gördük. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Çok profesyonel anne çıktım, neden öyle oldu bilmiyorum. Ben çok sevdim anneliği. Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı" açıklamasını yapmıştı.
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile 5 yıllık ilişkisini 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.