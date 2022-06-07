Hindistan'da tepki çeken deodorant reklamına Priyanka Chopra'dan eleştiri: Tecavüz kültürünü destekliyor

Haberler | 07.06.2022 - 09:53 - Son Güncelleme : 07.06.2022 - 09:57
Hindistan'da bir deodorant reklamı ülke gündemini sarstı. Layer'r adlı parfüm markasının yeni ürünü için çıkardığı iki reklam filmi, tecavüz kültürünü desteklediği gerekçesiyle topa tutuldu.
Shot adlı deodorantın reklamları, kadınların tecavüz korkusunu tiye aldığı için tepki çekti.
İlk kez 2 Haziran'da yayınlanan reklamların birinde dört erkek ve bir kadın markette görülüyor. Erkekler, "Biz dört kişiyiz ama sadece bir tane var" diye konuşurken kadın korkuyla arkasını dönüyor. Bunun ardından erkeklerin, rafta bir tane kalan deodorantla ilgili konuştuğu anlaşılıyor.
Reklam filmi, "kadın düşmanı" olduğu ve "tecavüz kültürünü desteklediği" gerekçesiyle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
İkinci reklamdaysa bir çift yatak odasındayken dört kişi içeri giriyor ve "Görünüşe bakılırsa sen denedin" diyor. "Evet" cevabının ardından erkeklerden biri "Sıra bizde" deyip yürümeye başlayınca kadın korkuyor. Ancak karakterin odadaki deodorantı aldığını görünce rahatlıyor.
Aralarında Priyanka Chopra, Richa Chadha ve Farhan Khan gibi Bollywood yıldızlarının bulunduğu pek çok kişi, reklamları "utanç verici", "iğrenç" ve "inanılmaz yavan" olarak nitelendirdi.
Chopra, ilgili bakanlığın reklam filmlerinin yayından kaldırılmasını sağlaması için çağrı yaptı.
Hindistan'da Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, reklamların yayınına son verildiği duyuruldu. Bakanlık, videoların kaldırılması için Twitter ve YouTube'a da mektup gönderildiğini belirtti.