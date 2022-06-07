Hindistan'da tepki çeken deodorant reklamına Priyanka Chopra'dan eleştiri: Tecavüz kültürünü destekliyor

Aralarında Priyanka Chopra, Richa Chadha ve Farhan Khan gibi Bollywood yıldızlarının bulunduğu pek çok kişi, reklamları "utanç verici", "iğrenç" ve "inanılmaz yavan" olarak nitelendirdi.

Chopra, ilgili bakanlığın reklam filmlerinin yayından kaldırılmasını sağlaması için çağrı yaptı.