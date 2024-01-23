Hologram gösterisi çok konuşuldu! Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi sanatseverlerle buluştu
Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminin prömiyeri gerçekleşti. Cem Karaca’nın oğlu Emrah ile İsmail Hacıoğlu'nun düet yaptığı esnada Cem Karaca'nın hologramının yansıtılması ise büyük ses getirdi.
Ünü ülke sınırlarımızı aşan, müzik dehası Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminde 26 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.
Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi gala gösteriminde AKM'de sanatseverlerle buluştu.