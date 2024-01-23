Hologram gösterisi çok konuşuldu! Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi sanatseverlerle buluştu

"UMARIM İZLEYENLERDE TÜKENMEYECEK BİR İŞ OLUR"

Filmde Karaca'yı canlandıran ve performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu İsmail Hacıoğlu, ekipçe çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Bir kısmımız için 6 aylık bir serüven oldu bu. Bir kısmımız için de 7-8 haftada tükendi gitti. Umarım izleyenlerde tükenmeyecek bir iş olur. Bir efsaneden bahsetmeye çalıştık. Tabii ki haddimiz değil ama elimizden geldiğince çalıştık. Son söz seyircinin. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Hacıoğlu, çekimler sırasında her gün 2,5 saatlik özel bir makyaj yapıldığının altını çizerek, "Benim için her sahne ayrı bir anlam ifade ediyor. (Karaca'nın) Babasıyla vedalaştığı, Yasemin Hanım ile oynadığımız sahnenin benim gönlümde ayrı bir yeri var." ifadelerini kullandı.