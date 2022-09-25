İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 6 Şubat 2019'da 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan ünlü çift, şimdilerde ikinci bebeklerini bekliyor.
Dört aylık hamile olan Kaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, büyüyen göbeğini gösteren yeni bir paylaşımda bulundu.
Kaya, şimdi de asansörde ayna karşısında objektif karşısına geçerek son halini gösterdi.
Geçtiğimiz haftalarda gittiği Melike Şahin konserinde gazetecilerle sohbet eden ve doğacak çocuğunun cinsiyetini açıklayan Kaya, bu kez kızının adını duyurmuştu.
Hazal Kaya, Instagram'dan yayınladığı bu fotoğrafında da, "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" ifadelerini not düşmüştü.
Kaya, ayrıca "İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." demişti.
Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.
Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde yayınladığı gönderi ile suskunluğunu bozmuştu. Kaya, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sosyal medyaya ara verdiğini ifade etmişti.
Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı vallahi... Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. Ay, çok güzel şeyler geliyor. Neyse... Böyleyken böyle. İki, üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm" şeklinde konuşmuştu.