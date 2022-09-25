İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Fikret Ali adında bir oğlu bulunan Hazal Kaya, ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Dört aylık hamile olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf - 1

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 6 Şubat 2019'da 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan ünlü çift, şimdilerde ikinci bebeklerini bekliyor.

İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf - 2

Dört aylık hamile olan Kaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, büyüyen göbeğini gösteren yeni bir paylaşımda bulundu.

İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf - 3

Kaya, şimdi de asansörde ayna karşısında objektif karşısına geçerek son halini gösterdi.

İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf - 4

BEBEĞİNİN ADINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz haftalarda gittiği Melike Şahin konserinde gazetecilerle sohbet eden ve doğacak çocuğunun cinsiyetini açıklayan Kaya, bu kez kızının adını duyurmuştu.

Hazal Kaya, Instagram'dan yayınladığı bu fotoğrafında da, "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" ifadelerini not düşmüştü.

Kaya, ayrıca "İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." demişti. 

İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf - 5

"FİZİKSEL OLARAK AŞIRI ZORLANDIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde yayınladığı gönderi ile suskunluğunu bozmuştu. Kaya, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sosyal medyaya ara verdiğini ifade etmişti.

Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı vallahi... Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. Ay, çok güzel şeyler geliyor. Neyse... Böyleyken böyle. İki, üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm" şeklinde konuşmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER