İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf

"FİZİKSEL OLARAK AŞIRI ZORLANDIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde yayınladığı gönderi ile suskunluğunu bozmuştu. Kaya, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sosyal medyaya ara verdiğini ifade etmişti.

Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı vallahi... Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. Ay, çok güzel şeyler geliyor. Neyse... Böyleyken böyle. İki, üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm" şeklinde konuşmuştu.