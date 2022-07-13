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Instagram’da en popüler BTS üyeleri

Haberler - ntv.com.tr | 13.07.2022 - 12:40

Dünya çapında şöhret sahibi olan Güney Koreli grup BTS, sosyal medyada da popüler. Yedi kişiden oluşan grubun popülerliğinin yanı sıra tek tek üyeleri de milyonlarca takipçiye sahip. Peki, en popüler BTS üyesi kim? İşte Instagram takipçi sayılarına göre BTS üyeleri...

Instagram’da en popüler BTS üyeleri - 1

Dünyanın en ünlü K-pop grubu BTS’in yedi üyesi, Instagram’da da oldukça popüler. Albümleri en çok satanlar listesine giren, şarkılarıyla rekorlar kıran Güney Koreli grubun üyeleri, şu sıralar solo kariyerlerine odaklandı. Her birinin ayrı bir hayran kitlesi olan Jungkook, V, Jimin, Jin, Suga, RM ve J-Hope adlı grup üyelerinin Instagram’da milyonlarca takipçisi var. Peki, bu yedi isimden hangisi en popüler? İşte popülerlik sırasına göre BTS üyeleri...

Instagram’da en popüler BTS üyeleri - 2

7. RM

36.1 milyon

Instagram’da en popüler BTS üyeleri - 3

6. Suga (Agust D)
36.7 milyon

Instagram’da en popüler BTS üyeleri - 4

5. J-Hope
37.4 milyon

Instagram’da en popüler BTS üyeleri - 5

4. Jin
37.5 milyon

Instagram’da en popüler BTS üyeleri - 6

3. Jimin
38.7 milyon

Instagram’da en popüler BTS üyeleri - 7

2. Jungkook
43.1 milyon

Instagram’da en popüler BTS üyeleri - 8

1. Taehyung (V)
46.6 milyon

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