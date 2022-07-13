Instagram’da en popüler BTS üyeleri

Dünyanın en ünlü K-pop grubu BTS’in yedi üyesi, Instagram’da da oldukça popüler. Albümleri en çok satanlar listesine giren, şarkılarıyla rekorlar kıran Güney Koreli grubun üyeleri, şu sıralar solo kariyerlerine odaklandı. Her birinin ayrı bir hayran kitlesi olan Jungkook, V, Jimin, Jin, Suga, RM ve J-Hope adlı grup üyelerinin Instagram’da milyonlarca takipçisi var. Peki, bu yedi isimden hangisi en popüler? İşte popülerlik sırasına göre BTS üyeleri...