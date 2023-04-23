Irina Shayk: "Zayıf değil, fazla seksisin, model olamazsın" dediler

2000'lerin başında kariyerinde yakaladığı çıkışı hala sürdüren Shayk, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda, "Kariyerimin ilk döneminde bile başka insanların benim hakkımdaki fikirlerini hiç önemsemedim. O dönemde benim hakkımda 'Aman Tanrım! Kesinlikle bir modele benzemiyor. Zayıf değil, çok seksi... Asla bir model olamayacak' dediler" ifadesini kullandı.

Ancak bu eleştiriler Shayk'ın kilo vermenin yollarını aramasını sağlamadı. Kusurlarının farkında olduğunu belirten model yine de iş bulmak için kilo vermeyi düşünmediğini belirtti ve "Ben her zaman böyleydim. Hayır, bir iş almak için 10 kilo vermeyecektim" dedi.