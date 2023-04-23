Irina Shayk: "Zayıf değil, fazla seksisin, model olamazsın" dediler

Dünyanın en önemli modelleri arasında yer alan, bir dönem Victoria's Secret meleklerinden biri olarak podyumda yürüyen Rus model Irina Shayk, modelliğe başladığı yıllarda gördüğü baskıyı anlattı.
37 yaşındaki bir çocuk annesi model, kariyerinin başındayken kendisine yeterince zayıf olmadığının söylendiğini, buna rağmen rejim yapmayı reddettiğini açıkladı.
2000'lerin başında kariyerinde yakaladığı çıkışı hala sürdüren Shayk, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda, "Kariyerimin ilk döneminde bile başka insanların benim hakkımdaki fikirlerini hiç önemsemedim. O dönemde benim hakkımda 'Aman Tanrım! Kesinlikle bir modele benzemiyor. Zayıf değil, çok seksi... Asla bir model olamayacak' dediler" ifadesini kullandı.
Ancak bu eleştiriler Shayk'ın kilo vermenin yollarını aramasını sağlamadı. Kusurlarının farkında olduğunu belirten model yine de iş bulmak için kilo vermeyi düşünmediğini belirtti ve "Ben her zaman böyleydim. Hayır, bir iş almak için 10 kilo vermeyecektim" dedi.
Bugüne dek Chanel, Givenchy, Versace, Guess ve Victoria’s Secret gibi birbirinden büyük markalarla çalışan Shayk, rejim konusundaki katı duruşunu inatçılığına bağladı ve şöyle dedi:
"Bilmiyorum, belki de Oğlak burcu olduğum içindir. Annem her zaman şöyle derdi: ‘Çok inatçısın.’ Bu sadece kişiliğimin bir parçası.”
Ünlü aktör Bradley Cooper ile birlikteliğinden Lea adında bir kızı olan Shayk, diğer insanların fikirlerini hâlâ umursamadığını söyleyerek, “Çok meşgulüm. Bir dadımız yok, bu yüzden kariyerimi yönetmeye çalışmak, yemek yapmak, temizlik yapmak, kızımı giydirmek, okula getirmek ve tüm annelik işlerini yapmak arasında insanların fikirlerine ayıracak vaktim yok. Neden iki bin tane yorumu tıklayıp okuyayım ki? Arkadaşlarım ve ailem var. Beni seviyorlar ve ben kim olduğumu biliyorum” diye konuştu.
Shayk, kendine güven konusunda örnek aldığı kişinin büyükannnesi olduğunu söyledi:
"Ona her zaman hayrandım. Her konuda benim idolümdü. Her zaman bana söyleyecek güzel sözleri vardı. İşte gerçek güzellik budur."
Anne olmanın kendisini nasıl değiştirdiğini anlatan ünlü model "Annelik, kesinlikle bende bir ışık yanmasına neden oldu. Sen bir annesin; meşgulsün, hala kendin için zamanın var ve olduğun kişiyi değiştirmek zorunda değilsin" ifadesini kullandı.
Sırf bir anne olduğu için değişmek zorunda hissetmediğini söyleyen Shayk, "Bir annesin, evet ama bu senin mini bir etekle ve çekici bir görünümle sokağa çıkamayacağın anlamına gelmiyor" diye konuştu.