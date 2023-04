Irina Shayk: "Zayıf değil, fazla seksisin, model olamazsın" dediler

Shayk, kendine güven konusunda örnek aldığı kişinin büyükannnesi olduğunu söyledi:

"Ona her zaman hayrandım. Her konuda benim idolümdü. Her zaman bana söyleyecek güzel sözleri vardı. İşte gerçek güzellik budur."

Anne olmanın kendisini nasıl değiştirdiğini anlatan ünlü model "Annelik, kesinlikle bende bir ışık yanmasına neden oldu. Sen bir annesin; meşgulsün, hala kendin için zamanın var ve olduğun kişiyi değiştirmek zorunda değilsin" ifadesini kullandı.