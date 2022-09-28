James Bond'un otomobili açık artırmaya çıkarılıyor

James Bond hayranları, serinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'ta (No Time to Die) kullanılan otomobile sahip olma şansını elde edebilecek. Tabii eğer 2 milyon sterlini varsa… Bond serisinin 25’inci filminde kullanılan Aston Martin DB5 marka otomobil, açık artırmaya çıkarılıyor.
İşin ilginç yanı, Christie’s Müzayede Evi’nde satılacak olan otomobil, filmdeki dublör sürücüleri için özel olarak yapılmış bir DB5 kopyası. Dolayısıyla görünümü klasik bir DB5 olsa da otomobil yeni bir motora ve şanzımana sahip.
Kopya arabanın ayrıca özel ralli kros süspansiyonu ve frenleri var. Ünlü aksiyon filmi için üretilen ve filmdeki heyecanlı kaçış sahnelerinde kullanılan otomobilde filmden kaynaklanan darbeler ve çizikler hala var.
Orijinal DB5 lüksüne ve konforuna sahip olan kopya otomobilin trafiğe çıkması için yasal izni bulunuyor.
Karbon fiber gövdeye sahip otomobil, Aston Martin tarafından bugünden itibaren canlı açık artırmaya çıkarılıyor.
DB5 otomobilin yanı sıra Daniel Craig’in James Bond karakterine hayat verdiği 25’inci Bond filminde kullanılan Land Rover arabalar ile motosiklet, saatler ve takım elbiseler de müzayedeye çıkarılacak.