James Cameron'dan Oscar itirafı: Ödülü alırken pantolonum düşmek üzereydi

1997 yapımı destansı aşk filmi 'Titanik'le (Titanic) 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Film Kurgusu' ödüllerini kazanan James Cameron, 'The Hollywood Reporter'a konuştu.
Tören gecesi terzisisinin kendisini ortada bıraktığını dile getiren ünlü isim, "O dönemki eşim Linda Hamilton'ın elbisesinin askısı koptuğundan dolayı askının koptuğu yeri tutmaya çalışıyordum ve smokinim son saniyede bitmişti" ifadelerini kullandı.
Yönetmen, "Oscar Ödül Töreni'ne gitmeden önce terzinin bizimle otelde buluşması gerekiyordu. Terzi hiç gelmedi ve pantolonum 7-8 santim geniş geliyordu. Bir elimle pantolonumu tutarken, diğer elimle de Linda'nın elbisesini tutuyordum. Rezalet gecemiz böyle geçti" şeklinde konuştu.
James Cameron, 'En İyi Kurgu' ödülünü almak üzere sahneye ilk çağrıldığında pantolonunun sorun yaratacağının fark ettiğini de söyledi. Cameron, "Yaklaşık bir milyar kişinin karşısına çıkmam gerekiyor ve pantolonumu tutuyorum' diye düşündüm. Bunların ortasında konuşmanızı hatırlamaya çalışın..." dedi.
Öte yandan Cameron imzalı 2009 tarihli ilk 'Avatar' üç kategoride (En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Film Kurgusu) aday gösterilmiş fakat hiçbirini kazanamamıştı.
Cameron, bu yıl da 'Avatar'ın devam filmi 'Suyun Yolu'yla (The Way of the Water) bir kez daha 'En İyi Film' dalında aday gösterildi.