James Cameron'dan Oscar itirafı: Ödülü alırken pantolonum düşmek üzereydi

Öte yandan Cameron imzalı 2009 tarihli ilk 'Avatar' üç kategoride (En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Film Kurgusu) aday gösterilmiş fakat hiçbirini kazanamamıştı.

Cameron, bu yıl da 'Avatar'ın devam filmi 'Suyun Yolu'yla (The Way of the Water) bir kez daha 'En İyi Film' dalında aday gösterildi.