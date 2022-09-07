Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı

Game of Thrones ve Aquaman'deki rolleriyle dünya çapında ün kazan oyuncu Jason Momoa, meşhur saçlarını kazıttığı anların videosunu Instagram'dan paylaştı.



Bir arkadaşı tıraş makinesiyle saçlarını kazırken öncesinde kestiği örgülerini elinde tutan 43 yaşındaki oyuncu, "Saçlarımı kazıtıyorum çünkü plastik şişelerden artık bıktım. Plastik kullanmayı bırakmalıyız. Bunların hepsi saçmalık. Bunlar toprağımıza, okyanuslarımıza karışıyor" dedi.