Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi

Haberler - ntv.com.tr | 10.06.2022 - 10:30 - Son Güncelleme : 10.06.2022 - 10:58
Jennifer Lopez’in 2021 yılında Shakira ile gerçekleştirdiği Super Bowl devre arası şovunu konu alan ‘Halftime’ belgeseli, izleyiciyle buluştu.
Epik bir görsel şölene sahne olan Super Bowl şovu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Lopez, Shakira ile beraber sahne almaktan mutlu olmadığını dile getirdi.
52 yaşındaki yıldızın, Shakira ile beraber sahneye çıkacağı duyurulduğunda Lopez bu konuyla ilgili memnuniyetsizliğini hiç dile getirmemişti.
Ancak Lopez, Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) yöneticilerine, normalde bir sanatçının yaptığı Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istedikleri sorguladı.
Şarkıcı, şovun yöneticileriyle konuşurken “Altı dakikamız var ve her şarkıdan 30 saniye çalacağız ama mutlaka söylememiz gereken şarkılar var. Bu şov bir dans şölenine dönüşmeyecek. Mesajımızı şarkı söyleyerek dile getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Super Bowl devre arasında Shakira ile beraber sahne alan şarkıcı, “Super Bowl’u iki kişiyle yapmak, dünyanın en kötü fikri” diyerek Kolombiyalı şarkıcıyla beraber performans sergilemek istemediğini belirtti.
Super Bowl’un yıllardır yapmak istediği ve üzerinde çalıştığı bir gösteri olduğunu belirten Lopez, her ne kadar gönülsüz de olsa profesyonel davranarak Shakira ile sahneye çıktı.
Lopez’in menajeri “Genelde bir kişi sahneye çıkar ve gösteriyi planlar. İstediği misafir şarkıcıları kendi seçer. Her yıl tek kişinin yaptığı bir gösteriyi iki Latin şarkıcının yapmasını istemek, büyük bir hakaretti” ifadelerini kullandı.
Belgeselde Lopez ve Shakira’nın sahnede ne kadar süreleri olduğuna dair konuşmaları da yer alıyor. Lopez’in bir noktada “Eğer iki kişinin çıkmasını istiyorlarsa o zaman iki katı zaman vermeliler” dediği görülüyor.
Super Bowl devre arasında bu yıl Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar ve 50 Cent beraber sahne almıştı.
Daha önce Beyonce, Coldplay ve Bruno Mars beraber Super Bowl devre arası gösterisinde performans sergilemişti.
Ancak Beyonce, Katy Perry ve Lady Gaga gibi yıldızlar Super Bowl sahnesinde tek başına sahne alabilmişti.
Super Bowl devre arasının perde arkasını yansıtan belgeselde Lopez’in kariyeri ve kişisel hayatına dair anlatıya da yer veriliyor. 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başladığı Ben Affleck de belgeselde görülürken, Lopez’in 14 yaşındaki ikizleri Max ve Emme ile arasındaki bağ da filmde anlatılıyor.
Belgeselin galası Tribeca Film Festivali kapsamında United Palace Theater'da yapıldı. Galada küçük hayranları etrafını saran Lopez, sevgi gösterisine kayıtsız kalamadı ve duygulandı.
Lopez, belgeselde çok yönlü kariyeri ve gözler önünde bir hayat sürmenin beraberinde getirdiği baskı hakkında konuşuyor.
Billboard’un haberine göre, sahnede Latin rüzgarı estiren ve neredeyse 10 milyon dolar’lık (yaklaşık 59.8 milyon TL) harcama yapılan şov sonrasında, ikilinin müzik satışları yüzde 893 oranında yükseldi.