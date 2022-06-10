Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi

Haberler - ntv.com.tr | 10.06.2022 - 10:30 - Son Güncelleme : 10.06.2022 - 10:58

Latin şarkıcı Jennifer Lopez’in kariyerini ve hayatını anlatan 'Halftime' belgeseli, şarkıcının önemli açıklamalarıyla gündeme geldi. 2021 yılında Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile beraber Super Bowl devre arasında performans sergileyen Lopez, genelde tek bir sanatçının çıktığı gösteriye iki kişi olarak çıkmaktan mutlu olmadığı dile getirdi.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 1

’in 2021 yılında Shakira ile gerçekleştirdiği  devre arası şovunu konu alanHalftime’ belgeseli, izleyiciyle buluştu.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 2

SHAKIRA İLE SAHNEYE ÇIKMAK  İSTEMEDİ

Epik bir görsel şölene sahne olan Super Bowl şovu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Lopez, Shakira ile beraber sahne almaktan mutlu olmadığını dile getirdi.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 3

52 yaşındaki yıldızın, Shakira ile beraber sahneye çıkacağı duyurulduğunda Lopez bu konuyla ilgili memnuniyetsizliğini hiç dile getirmemişti.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 4

"NEDEN İKİ KİŞİ ÇIKIYORUZ?"

Ancak Lopez, Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) yöneticilerine, normalde bir sanatçının yaptığı Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istedikleri sorguladı.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 5

"MESAJIMIZI İLETMELİYİZ"

Şarkıcı, şovun yöneticileriyle konuşurken “Altı dakikamız var ve her şarkıdan 30 saniye çalacağız ama mutlaka söylememiz gereken şarkılar var. Bu şov bir dans şölenine dönüşmeyecek. Mesajımızı şarkı söyleyerek dile getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 6

“SUPER BOWL’U İKİ KİŞİYLE YAPMAK, DÜNYANIN EN KÖTÜ FİKRİ”

Super Bowl devre arasında Shakira ile beraber sahne alan şarkıcı, “Super Bowl’u iki kişiyle yapmak, dünyanın en kötü fikri” diyerek Kolombiyalı şarkıcıyla beraber performans sergilemek istemediğini belirtti.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 7

PROFESYONEL DAVRANDI

Super Bowl’un yıllardır yapmak istediği ve üzerinde çalıştığı bir gösteri olduğunu belirten Lopez, her ne kadar gönülsüz de olsa profesyonel davranarak Shakira ile sahneye çıktı.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 8

"BÜYÜK BİR HAKARET”

Lopez’in menajeri “Genelde bir kişi sahneye çıkar ve gösteriyi planlar. İstediği misafir şarkıcıları kendi seçer. Her yıl tek kişinin yaptığı bir gösteriyi iki Latin şarkıcının yapmasını istemek, büyük bir hakaretti” ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 9

Belgeselde Lopez ve Shakira’nın sahnede ne kadar süreleri olduğuna dair konuşmaları da yer alıyor. Lopez’in bir noktada “Eğer iki kişinin çıkmasını istiyorlarsa o zaman iki katı zaman vermeliler” dediği görülüyor.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 10

ÖRNEKLERİ VAR

Super Bowl devre arasında bu yıl Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar ve 50 Cent beraber sahne almıştı.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 11

Daha önce Beyonce, Coldplay ve Bruno Mars beraber Super Bowl devre arası gösterisinde performans sergilemişti.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 12

TEK ÇIKANLAR DA VAR

Ancak Beyonce, Katy Perry ve Lady Gaga gibi yıldızlar Super Bowl sahnesinde tek başına sahne alabilmişti.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 13

HAYATINI KONU ALIYOR

Super Bowl devre arasının perde arkasını yansıtan belgeselde Lopez’in kariyeri ve kişisel hayatına dair anlatıya da yer veriliyor. 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başladığı Ben Affleck de belgeselde görülürken, Lopez’in 14 yaşındaki ikizleri Max ve Emme ile arasındaki bağ da filmde anlatılıyor.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 14

HAYRANLARI DUYGULANDIRDI

Belgeselin galası Tribeca Film Festivali kapsamında United Palace Theater'da yapıldı. Galada küçük hayranları etrafını saran Lopez, sevgi gösterisine kayıtsız kalamadı ve duygulandı.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 15

Lopez, belgeselde çok yönlü kariyeri ve gözler önünde bir hayat sürmenin beraberinde getirdiği baskı hakkında konuşuyor.

Jennifer Lopez: Shakira ile Super Bowl'da sahne almak dünyanın en kötü fikriydi - 16

SUPER BOWL'UN ETKİLERİ

Billboard’un haberine göre, sahnede Latin rüzgarı estiren ve neredeyse 10 milyon dolar’lık (yaklaşık 59.8 milyon TL) harcama yapılan şov sonrasında, ikilinin müzik satışları yüzde 893 oranında yükseldi.

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