Jennifer Lopez'in Halftime belgeseline Tribeca'da prömiyer

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 10:16 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 10:18

2020’de yapılan Super Bowl’daki devre arası şovunu temel alarak Jennifer Lopez'in kariyerini ve hayatını anlatan 'Halftime' adlı belgeselin galası Tribeca Film Festivali'nde yapıldı. Lopez, çocuk hayranlarının sevgi gösterisi karşısında duygulandı.

Jennifer Lopez'in Halftime belgeseline Tribeca'da prömiyer - 1

, Shakira ile birlikte 2020’de yapılan Super Bowl’daki devre arası şovuyla hafızalara kazındı.

İki Latin divanın Miami’deki Hard Rock Stadyumu’ndaki gösterişli şovu, Lopez’in gözünden bir belgesele dönüştürüldü. Super Bowl devre arasını temel alarak 52 yaşındaki sanatçıyı anlatan ‘Halftime’ adlı belgeselin galası Tribeca Festivali kapsamında United Palace Theater'da yapıldı.

Jennifer Lopez'in Halftime belgeseline Tribeca'da prömiyer - 2

14 Haziran’dan itibaren dijital platformda gösterilecek olan filmin galasında hazır bulunan Lopez, filmin yönetmeni Amanda Micheli, Tribeca Film Festivali kurucuları Robert De Niro ve Jane Rosenthal ile bir araya geldi.

Jennifer Lopez'in Halftime belgeseline Tribeca'da prömiyer - 3

Galada küçük hayranları etrafını saran Lopez, sevgi gösterisine kayıtsız kalamadı ve duygulandı.

Jennifer Lopez'in Halftime belgeseline Tribeca'da prömiyer - 4

Galada Tom Ford imzalı elbise giyen Lopez, stilini Lorraine Schwartz marka mücevherle tamamladı.

Jennifer Lopez'in Halftime belgeseline Tribeca'da prömiyer - 5

Super Bowl devre arasının perde arkasını yansıtan belgesede Lopez’in kariyeri ve kişisel hayatına dair anlatıya da yer veriliyor.

17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başladığı Ben Affleck de belgeselde görülürken, Lopez’in 14 yaşındaki ikizleri Max ve Emme ile arasındaki bağ da filmde anlatılıyor.

Jennifer Lopez'in Halftime belgeseline Tribeca'da prömiyer - 6

Lopez, belgeselde çok yönlü kariyeri ve gözler önünde bir hayat sürmenin beraberinde getirdiği baskı hakkında konuşuyor.

Jennifer Lopez'in Halftime belgeseline Tribeca'da prömiyer - 7

Film, Lopez'in sadece bugün olduğu kadına ve sanatçıya değinmekle kalmıyor, aynı zamanda onun ilişki durumu, kilosu ve vücudu hakkında medya tarafından zorbalığa uğradığı geçmişine de değiniyor.

Jennifer Lopez'in Halftime belgeseline Tribeca'da prömiyer - 8
Jennifer Lopez'in Halftime belgeseline Tribeca'da prömiyer - 9
Jennifer Lopez'in Halftime belgeseline Tribeca'da prömiyer - 10

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