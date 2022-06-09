Jennifer Lopez'in Halftime belgeseline Tribeca'da prömiyer

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 10:16 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 10:18
Jennifer Lopez, Shakira ile birlikte 2020’de yapılan Super Bowl’daki devre arası şovuyla hafızalara kazındı.
İki Latin divanın Miami’deki Hard Rock Stadyumu’ndaki gösterişli şovu, Lopez’in gözünden bir belgesele dönüştürüldü. Super Bowl devre arasını temel alarak 52 yaşındaki sanatçıyı anlatan ‘Halftime’ adlı belgeselin galası Tribeca Film Festivali kapsamında United Palace Theater'da yapıldı.
14 Haziran’dan itibaren dijital platformda gösterilecek olan filmin galasında hazır bulunan Lopez, filmin yönetmeni Amanda Micheli, Tribeca Film Festivali kurucuları Robert De Niro ve Jane Rosenthal ile bir araya geldi.
Galada küçük hayranları etrafını saran Lopez, sevgi gösterisine kayıtsız kalamadı ve duygulandı.
Galada Tom Ford imzalı elbise giyen Lopez, stilini Lorraine Schwartz marka mücevherle tamamladı.
Super Bowl devre arasının perde arkasını yansıtan belgesede Lopez’in kariyeri ve kişisel hayatına dair anlatıya da yer veriliyor.
17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başladığı Ben Affleck de belgeselde görülürken, Lopez’in 14 yaşındaki ikizleri Max ve Emme ile arasındaki bağ da filmde anlatılıyor.
Lopez, belgeselde çok yönlü kariyeri ve gözler önünde bir hayat sürmenin beraberinde getirdiği baskı hakkında konuşuyor.
Film, Lopez'in sadece bugün olduğu kadına ve sanatçıya değinmekle kalmıyor, aynı zamanda onun ilişki durumu, kilosu ve vücudu hakkında medya tarafından zorbalığa uğradığı geçmişine de değiniyor.