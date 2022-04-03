Jim Carrey: Jada Pinkett Smith kendini savunabilecek sağlam bir kadın

"FİZİKSEL SALDIRIYA UĞRAMADI"

"Bu bizim kapasitemizin ötesinde. Ve kapasitemizin ötesinde yaşamanın ve baskıya yenik düşmenin nasıl bir şey olduğunun belirtilerini görmeye başlıyoruz" diyen Carrey sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olan buydu. Birinin eşine yönelik bir aşağılamadan fazlasıydı. Jada sağlam bir kadın. Kendini savunabilir. Fiziksel saldırıya uğramadı. Olan şey bir kişinin kapasitesini aşmasıydı ve o, o anda yapılması gereken doğru şeyin ne olduğundan çok o anda nasıl göründüğünü düşündü."