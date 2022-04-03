Jim Carrey: Jada Pinkett Smith kendini savunabilecek sağlam bir kadın

Haberler | 03.04.2022 - 10:37
Jim Carrey, Will Smith'in Oscar Ödülleri Töreni'nde Chris Rock'a vurduğu için "tutuklanması gerektiğini" söylediği önceki yorumlarını açıkladı.
Aktör, Rock'ın Jada Pinkett Smith'in kelliğiyle ilgili espri yapması ve ondan "G.I. Jane" diye bahsetmesinin ardından yaşanan çarpıcı an hakkında fikirlerini paylaşan pek çok ünlüden biriydi. Pinkett Smith saçkıranla mücadelesi konusunda açıksözlüydü.
Carrey, Rock'ın yerinde olsaydı Smith'e "200 milyon dolar" tazminat davası açacağını ve Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar'ın (King Richard) yıldızının "tutuklanması gerektiğini" söylemişti.
Carrey daha sonrasında Associated Press'e verdiği röportajda yorumlarına açıklık getirdi.
Yayın kuruluşuna konuşan Carrey, "Bunu daha büyük bir sorun olarak görüyorum ve bu sınırların aşılmasıyla ilgili bir sorun; sınırlar, izinler ve belirli davranışlara gösterilen müsamaha. Olay şu ki kişilerin duyduğunu beğenmediğinde şiddetle karşılık vermesine izin veriliyor. Ve bu böyle olmamalı" dedi.
Independent'in haberine göre, Smith'le empati kurduğunu belirten 60 yaşındaki oyuncu, aktörün eylemlerinin baskı sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.
Carrey şöyle dedi:
"Will ya da benden farklı olmayan kişilerin çok fazla baskı altında yaşadığını da düşünüyorum. Kendimize çok fazla baskı kuruyoruz ve bu ülke bizi asla durmamaya ve asla tatmin olmamaya ve asla hayatlarımıza bakıp 'Biliyor musun? Yeterliyim. Yeterli şeye sahibim. Yeterince şey yaptım. 9 farklı işe ihtiyacım yok. Film yapımcısı, yönetmen, yazar, aktör, yıldız olmama ve bir plak şirketim olmasına, TikTok'ta ve sosyal medyada yer almama, reality show'um olmasına ve bir terapi programında hayatımın en özel parçalarını paylaşmama gerek yok' dememeye teşvik ediyor."
"Bu bizim kapasitemizin ötesinde. Ve kapasitemizin ötesinde yaşamanın ve baskıya yenik düşmenin nasıl bir şey olduğunun belirtilerini görmeye başlıyoruz" diyen Carrey sözlerini şöyle sürdürdü:
"Olan buydu. Birinin eşine yönelik bir aşağılamadan fazlasıydı. Jada sağlam bir kadın. Kendini savunabilir. Fiziksel saldırıya uğramadı. Olan şey bir kişinin kapasitesini aşmasıydı ve o, o anda yapılması gereken doğru şeyin ne olduğundan çok o anda nasıl göründüğünü düşündü."
Oyuncu sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunun için Smith'i kınamıyorum. Bu sadece yanlış."
Carrey, 1997'de MTV Film Ödülleri'nde 20 yaşındaki Alicia Silverstone'u zorla öptüğü videonun ortaya çıkmasının ardından Smith hakkındaki yorumları nedeniyle "ikiyüzlü" diye nitelendiriliyor.
Disiplin önlemleriyle karşı karşıya kalan Smith daha sonra "haddini aştığını ve hatalı olduğunu" belirterek Rock'a tokat attığı için özür dilemişti.
Smith'in Akademi yöneticilerini bu hafta arayarak davranışı nedeniyle duyduğu pişmanlığını ifade ettiği de bildirildi.