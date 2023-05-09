Joe Biden düşük ücretler nedeniyle greve giden Hollywood senaristlerine destek verdi

95. Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan ve kendisi de ABD'ye göç eden bir Asyalı olan Ke Huy Quan da gösterimden önce konuştu. Kendi hayat hikayesinden bahseden Quan, Beyaz Saray'da olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.