Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir
Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlansa da oyuncunun prestiji sarsılmıştı. Geçtiğimiz ay Cannes Film Festivali'ne katılan Depp, oyunculuğu hiçbir zaman bırakmadığını "Ben hiçbir yere gitmedim" sözleriyle ifade etti. Oyuncu aynı zamanda çok konuşulan boşanma davasıyla ilgili de konuştu.
Amber Heard ile yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşanan Johnny Depp'in birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran 2022'de Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı.