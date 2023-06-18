Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir

Çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan ve o dönem birçok projesinin iptal edilmesi söz konusu olan oyuncu, geçtiğimiz ay Cannes Film Festivali'ne katılmıştı.

Fransız yapımı "Jeanne Du Barry" filmiyle beyazperdeye dönen oyuncu, fotoğrafçı Greg Williams'ın festival öncesi çektiği videoda Cannes Film Festivali'ne katılmanın nasıl bir his olduğu hakkında konuştu.