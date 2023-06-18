Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlansa da oyuncunun prestiji sarsılmıştı. Geçtiğimiz ay Cannes Film Festivali'ne katılan Depp, oyunculuğu hiçbir zaman bırakmadığını "Ben hiçbir yere gitmedim" sözleriyle ifade etti. Oyuncu aynı zamanda çok konuşulan boşanma davasıyla ilgili de konuştu.

Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir - 1

Amber Heard ile yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşanan Johnny Depp'in birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran 2022'de Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir - 2

Çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan ve o dönem birçok projesinin iptal edilmesi söz konusu olan oyuncu, geçtiğimiz ay Cannes Film Festivali'ne katılmıştı.

Fransız yapımı "Jeanne Du Barry" filmiyle beyazperdeye dönen oyuncu, fotoğrafçı Greg Williams'ın festival öncesi çektiği videoda Cannes Film Festivali'ne katılmanın nasıl bir his olduğu hakkında konuştu.

Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir - 3

"SAVUNMASIZ HİSSEDİYORSUNUZ"

Depp, "Festivale daha önce birçok kez farklı filmlerle katılmıştım. Gerçekten çok güzel bir his, tabii oldukça savunmasız hissediyorsunuz" dedi.

Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir - 4

"BEN HİÇBİR YERE GİTMEDİM"

Dava sonrasında oyunculuğu bırakacağı konuşulan Depp "İstediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz ama geri dönmek mi? Geri dönmek için önce gitmek gerekiyor. Ben hiçbir yere gitmedim" dedi.

Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir - 5

Heard ile yaşadığı sürecin prestijini sarstığını itiraf eden oyuncu "İnsan hayatında birçok kez dibi görebilir" dedi.

Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir - 6

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile verdiği hukuk mücadelesi döneminde dışlandığı sinema dünyasına, Fransız yapımı "Jeanne Du Barry" filmiyle döndü. 

Açılış filmi olarak gösterildiği Cannes Film Festivali'nde, gösterim sonrası 7 dakika boyunca ayakta alkışlanan Depp, gözyaşlarına boğulmasıyla gündeme gelmişti. 

Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir - 7

1 MİLYON DOLARLIK BORCUNU ÖDEDİ

Johnny Depp'in kendisine açtığı karalama davasını kaybettikten sonra İspanya'ya taşınan Amerikalı oyuncu Amber Heard, sonunda Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi. Depp'in 1 milyon doları bağışlayacağı biliniyor.

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