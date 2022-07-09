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Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu iddia etti

Haberler - ntv.com.tr | 09.07.2022 - 11:50 - Son Güncelleme : 09.07.2022 - 11:59

Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden ve kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvuran Amerikalı oyuncu Amber Heard, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu ve davanın yeniden incelenmesi gerektiğini öne sürdü.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu iddia etti - 1

Eski eşi ’in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden , avukatlarının hazırladığı 43 sayfalık önerge ile kararın  geri çekilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu iddia etti - 2

JÜRİDE YANLIŞ KİŞİ OTURDU

Oyuncu ikinci kez mahkemeye başvurarak yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu öne sürdü.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu iddia etti - 3

AYNI SOYAD VE ADRES

Heard’ün avukatları, jüri koltuğunda aslında 77 yaşında birinin oturması gerekirken 52 yaşında aynı soyadı taşıyan ve aynı adreste oturan başka birinin jüri olarak mahkemeye katıldığını iddia etti.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu iddia etti - 4

JÜRİLİK GÖREVİNİ DE YAPMADI

52 yaşındaki jüri üyesinin altı haftalık mahkeme sürecinde jürilik görevine çağrılmadığı da belirtildi.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu iddia etti - 5

Avukatlar, Heard’ün kaybetmesiyle sonuçlanan davanın yeniden incelenmesi için talepte bulundu.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu iddia etti - 6

JÜRİLER YASAL YOLLARLA SEÇİLMEDİ

Heard'ün daha önce sunduğu 43 sayfalık önergede, 15 kişilik jüri üyesinin yasal yollardan seçilmediği iddia edilmişti.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu iddia etti - 7

Heard’ün avukatları, karalama davası sonucunda suçlu bulunan Heard’ü temize çıkarmak için mahkemeye 43 sayfalık bir önerge sunmuştu.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu iddia etti - 8

New York Post’un haberine göre, önergede Depp’in sunduğu kanıtların, davayı sonlandırmak ve Heard’ü suçlu göstermek için yeterli olmadığı belirtildi.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu iddia etti - 9

The Guardian’a konuşan Depp’in temsilcisi Ben Chew, böyle bir hamleyi tahmin ettiklerini ama önergenin beklediklerinden daha uzun ve önemsiz olduğunu dile getirdi.

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