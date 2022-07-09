Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu iddia etti

Haberler - ntv.com.tr | 09.07.2022 - 11:50 - Son Güncelleme : 09.07.2022 - 11:59
Eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, avukatlarının hazırladığı 43 sayfalık önerge ile kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurmuştu.
Oyuncu ikinci kez mahkemeye başvurarak yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu öne sürdü.
Heard’ün avukatları, jüri koltuğunda aslında 77 yaşında birinin oturması gerekirken 52 yaşında aynı soyadı taşıyan ve aynı adreste oturan başka birinin jüri olarak mahkemeye katıldığını iddia etti.
52 yaşındaki jüri üyesinin altı haftalık mahkeme sürecinde jürilik görevine çağrılmadığı da belirtildi.
Avukatlar, Heard’ün kaybetmesiyle sonuçlanan davanın yeniden incelenmesi için talepte bulundu.
Heard'ün daha önce sunduğu 43 sayfalık önergede, 15 kişilik jüri üyesinin yasal yollardan seçilmediği iddia edilmişti.
Heard’ün avukatları, karalama davası sonucunda suçlu bulunan Heard’ü temize çıkarmak için mahkemeye 43 sayfalık bir önerge sunmuştu.
New York Post’un haberine göre, önergede Depp’in sunduğu kanıtların, davayı sonlandırmak ve Heard’ü suçlu göstermek için yeterli olmadığı belirtildi.
The Guardian’a konuşan Depp’in temsilcisi Ben Chew, böyle bir hamleyi tahmin ettiklerini ama önergenin beklediklerinden daha uzun ve önemsiz olduğunu dile getirdi.