Julia Roberts: Martin Luther King Jr. hastane masraflarımı ödemiş

Şu sıralar yakın arkadaşı George Clooney ile başrollerini paylaştıği Cennete Bilet filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu Julia Roberts, ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. ile arasındaki bağı paylaştı.
Oscar ödüllü oyuncu, doğduğunda hastane masraflarının ABD'deki sivil haklar hareketinin lideri Martin Luther King Jr. ve eşi Coretta Scott King tarafından ödendiğini söyledi.
Geçtiğimiz eylül ayında Gayle King'in programına konuk olan Roberts, King ailesiyle bağlantısından bahsetti. Oyuncu, ailesinin ABD'nin Atlanta şehrinde bir tiyatro okulunu yönetirken Martin Luther King Jr. ve eşiyle tanıştığını paylaştı.
1960'lı yıllardaki ırk ayrımcılığına değinen yıldız, "O dönem çocukları siyah olduğu için onları kabul edecek bir okul bulmakta zorlanıyorlarmış" dedi. Oyuncu, ebeveynlerinin King'in çocuklarını okullarına kabul ettiğini ve böylece aileyle arkadaş olduklarını söyledi.
Ebeveynleri Walter and Betty Lou’nun hastane masraflarını ödemekte zorladığını belirten yıldız, King ailesinin ödemelere yardım ettiğini söyledi.