Julia Roberts: Martin Luther King Jr. hastane masraflarımı ödemiş

1960'lı yıllardaki ırk ayrımcılığına değinen yıldız, "O dönem çocukları siyah olduğu için onları kabul edecek bir okul bulmakta zorlanıyorlarmış" dedi. Oyuncu, ebeveynlerinin King'in çocuklarını okullarına kabul ettiğini ve böylece aileyle arkadaş olduklarını söyledi.