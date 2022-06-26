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Kate Middleton askeri akademiyi ziyaret etti

Haberler - ntv.com.tr | 26.06.2022 - 13:08 - Son Güncelleme : 26.06.2022 - 13:32

İngiliz kraliyet üyesi Kate Middleton, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Askeri Eğitim Akademisi’ni ziyaret etti. Middleton, askeri üniforma giyerek tanka girdi.

Kate Middleton askeri akademiyi ziyaret etti - 1

, Silahlı Kuvvetler Günü için Pirbright Askeri Eğitim Akademisi’ni ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Kate Middleton askeri akademiyi ziyaret etti - 2

Middleton ve ’ın resmi sosyal medya hesabından Düşes’in Akademi’deki pozları paylaşıldı.

Kate Middleton askeri akademiyi ziyaret etti - 3

Paylaşılan gönderide “Dünyada ve Birleşik Krallık’ta denizde, karada ve havada, geçmişte ve günümüzde hizmet veren tüm cesur kadın ve erkekleri takdirle anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kate Middleton askeri akademiyi ziyaret etti - 4

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ziyareti gerçekleştiren Düşes, “Bizi güvende tutmak için size ve ailelerinize tüm fedakarlıklarınız için teşekkür ederim” mesajını yayınladı.

Kate Middleton askeri akademiyi ziyaret etti - 5

Middleton, Akademi’deki askerlerle bir araya geldi.

Kate Middleton askeri akademiyi ziyaret etti - 6

Askeri üniforma giyen Düşes, tank aksamını incelerken görüntülendi.

Kate Middleton askeri akademiyi ziyaret etti - 7

İLK PORTRELERİ YAYINLANDI

2011'de evlenen Prens William ve Kate Middleton çiftinin evliliklerinin 10. yılına özel yapılan ilk resmi portreleri ortaya çıktı.

Kate Middleton askeri akademiyi ziyaret etti - 8

10. YILA ÖZEL HEDİYE

İkilinin portresi, ödüllü İngiliz sanatçı Jamie Coreth tarafından yapıldı. Portre, geçtiğimiz yıl Cambridgeshire Portre Fonu tarafından, ikilinin evliliklerinde geride bıraktıkları 10 yılı kutlamak amacıyla hediye olarak hazırlanmıştı.

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