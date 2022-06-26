Kate Middleton askeri akademiyi ziyaret etti

Haberler - ntv.com.tr | 26.06.2022 - 13:08 - Son Güncelleme : 26.06.2022 - 13:32
Kate Middleton, Silahlı Kuvvetler Günü için Pirbright Askeri Eğitim Akademisi’ni ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Middleton ve Prens William’ın resmi sosyal medya hesabından Düşes’in Akademi’deki pozları paylaşıldı.
Paylaşılan gönderide “Dünyada ve Birleşik Krallık’ta denizde, karada ve havada, geçmişte ve günümüzde hizmet veren tüm cesur kadın ve erkekleri takdirle anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz yılın kasım ayında ziyareti gerçekleştiren Düşes, “Bizi güvende tutmak için size ve ailelerinize tüm fedakarlıklarınız için teşekkür ederim” mesajını yayınladı.
Middleton, Akademi’deki askerlerle bir araya geldi.
Askeri üniforma giyen Düşes, tank aksamını incelerken görüntülendi.
2011'de evlenen Prens William ve Kate Middleton çiftinin evliliklerinin 10. yılına özel yapılan ilk resmi portreleri ortaya çıktı.
İkilinin portresi, ödüllü İngiliz sanatçı Jamie Coreth tarafından yapıldı. Portre, geçtiğimiz yıl Cambridgeshire Kraliyet Portre Fonu tarafından, ikilinin evliliklerinde geride bıraktıkları 10 yılı kutlamak amacıyla hediye olarak hazırlanmıştı.