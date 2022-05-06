Kate Middleton yıllık 27 bin sterline çalışacak özel asistan arıyor

Haberler - ntv.com.tr | 06.05.2022 - 10:27 - Son Güncelleme : 06.05.2022 - 10:39

Cambridge Düşesi Kate Middleton Kensington Sarayı’nda çalışması için özel asistan arayışına girdi. Middleton'ın tüm işlerinde aktif rol oynayacak olan asistan, yıllık 27 bin sterlin maaş alacak.

Kate Middleton yıllık 27 bin sterline çalışacak özel asistan arıyor - 1

, Kensington Sarayı’nda kendisine yardım edecek ve kişisel işlerini yürütecek özel bir asistan arıyor. Mirror'ın haberine göre Cambridge Düşesinin kişisel asistanına yıllık 27 bin 500 sterlin maaş verilecek.

Kate Middleton yıllık 27 bin sterline çalışacak özel asistan arıyor - 2

200'DEN FAZLA ADAY BAŞVURDU

Profesyonel iş arama sitesi LinkedIn’de yayınlanan iş alanına 200’den fazla aday başvuruda bulundu.

Kate Middleton yıllık 27 bin sterline çalışacak özel asistan arıyor - 3

HAFTADA 37 SAAT ÇALIŞACAK

İş tanımında verilen özelliklere göre Middletonın özel asistanının haftada 37 saat çalışması bekleniyor. Özel asistanın, Düşes’in ajandasını takip etmesi, toplantılarını düzenlemesi ve etkinlik takvimi programlaması isteniyor.

Kate Middleton yıllık 27 bin sterline çalışacak özel asistan arıyor - 4

ziyaretleri ve özel davetlerde yardımcı olmak, seyahat detaylarını belirlemek ve toplantılarda bulunmak gibi görevleri de özel asistanın yapması bekleniyor.

Kate Middleton yıllık 27 bin sterline çalışacak özel asistan arıyor - 5

BASKI ALTINDA SAKİN KALABİLMELİ

Adayların, kraliyet protokolüne uygun davranışlar sergilemesi, organizasyonel yeteneklerinin gelişmiş olması ve baskı altında sakin kalabilmesi de gerekiyor.

Kişisel asistan arayışına giren Middleton'ın ve eşi 'ın gelecek yaz farklı bir lokasyona taşınacağı belirtilmişti.

Kate Middleton yıllık 27 bin sterline çalışacak özel asistan arıyor - 6

KRALİÇE ELİZABETH'E YAKIN OLACAKLAR

Gelecek yaz Windsor mevkiine taşınmak isteyen çift, normalde Norfolk ve Kensington Sarayı arasında yaşamını sürdürüyor. Çift, sağlık durumu kötüye giden Kraliçe’ye yakın olmak için Windsor Great Park’ına yakın olan Fort Belvedere’de yazı geçirmeyi planlıyor.

Kate Middleton yıllık 27 bin sterline çalışacak özel asistan arıyor - 7

PRENSES 7 YAŞINDA

Kate Middleton ve Prens William çiftinin ikinci çocuğu ve tek kızı olan Prenses Charlotte, yakın zamanda 7. yaşını kutladı. İngiltere tahtının dördüncü varisi olan Prenses Charlotte'ın özel fotoğraflarını annesi çekti.

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