Kevin Spacey hastaneye kaldırıldı

Dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla yargılanan ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey suçsuz bulunmuştu. Oyuncunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Spacey suçsuz bulunmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Kevin Spacey hastaneye kaldırıldı - 2

Oyuncunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Spacey'nin kolunun 8 saniyeliğine uyuşması üzerine oyuncunun kalp krizi geçirme tehlikesi olduğu belirtildi.

Kevin Spacey hastaneye kaldırıldı - 3

64 yaşındaki oyuncu, Taşkent Uluslararası Film Festivali için Özbekistan'daydı.

TMZ'nin haberine göre, kolunun uyuşması üzerine hastaneye giden oyuncunun "Durumunun iyi olduğu ve aynı gece film festivaline katılabildiği" belirtildi.

Kevin Spacey hastaneye kaldırıldı - 4

Spacey, festivaldeki konuşmasında yaşadığı rahatsızlığın ardından "hayatın daha değerli olduğunu" anladığı ifade etti.

Kevin Spacey hastaneye kaldırıldı - 5

SUÇSUZ BULUNDU

Dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla yargılanan Kevin Spacey geçtiğimiz haftalarda suçsuz bulunmuştu.

Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 haftadır sürüyordu. Son 3 gün içinde 12 saat 26 dakika boyunca dava üzerine çalışan jüri, kararı açıkladı. Hakkındaki suçlamaları hiçbir zamana kabul etmeyen aktör, sonunda aklandı.

"MEDYA BENİ CANAVARA DÖNÜŞTÜRDÜ"

"American Beauty", "The Usual Suspects" ve "House of Cards" gibi yapımlarla tanınan Spacey, verdiği bir röportajda, karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söylemişti.

ZEITmagazine'e konuşan Spacey, medyanın kendisini bir canavara dönüştürdüğünü ileri sürerek, "Pek çok kişi, eğer beni desteklerse üstünün çizileceğinden korktu. Ama şu anda Londra'da bu suçlamalardan aklandığım anda beni işe almaya hazır insanlar olduğunu biliyorum. Bu gerçekleştiği anda, ilerlemeye hazırlar" ifadesini kullanmıştı.

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