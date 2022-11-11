Kim Kardashian: Marilyn Monroe'nun elbisesini giydiğim için benden nefret edeceklerini biliyordum

Bu yılki Met Gala’da Marilyn Monroe'nun ikonik kıyafetini giyme görüntülerini The Kardashians adlı reality show programında yayınlayan Kim Kardashian, aldığı olumsuz tepkiler üzerine konuştu.
Monroe’nun elbisesini giydiği için büyük bir risk aldığını kabul eden yıldız, “Biraz gerginim çünkü insanların ‘Nasıl Marilyn’nin elbisesini giymeye cüret eder?’ deyip benden nefret edeceğini düşünüyorum” dedi.
41 yaşındaki Amerikalı reality show yıldızı ve girişimci Kardashian “Kilo vermek, saçımı boyatmak için 30 saat harcamak, otelden bornozla ayrılmak, kırmızı halıda üst değiştirmek, kırmızı halıda yalnızca yürümek, sonra tekrar elbisesinin sahtesini giymek, çünkü yemek yerken ve otururken zarar vermeyi göze alamayız... Tüm bunlar hayatımın yalnızca 10 dakikası içindi. Bu kadar” yorumunda bulundu.
Kardashian’ın saç tasarımcısı Chris Appleton’ın kendisi için kullandığı ‘Marilyn’in günümüz versiyonu’ ifadesine katılmadığını belirten yıldız, “Marilyn’in normal bir kızken dünyanın en ünlü kadını haline gelmesini büyüleyici buluyorum” dedi.
Öte yandan Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını reality show programında göstermişti. Kardashian, kıyafetin replikasına girebilse de orijinaline girmekte zorlanınca, Met Gala öncesi 7 kilo vermek zorunda kaldı.
Hulu kanalında yayınlanan reality show programında, Kardashian’ın her ne kadar zayıflasa da kıyafete girerken zorlandığı dikkatlerden kaçmadı. Skims adlı korse markasının kurucusu olan Kardashian, “Ben bir şekil değiştirenim, her şeye sığabilirim” ifadesini kullandı.
Kilo vermesi yetmeyen Kardashian'ın elbisenin altına sıkı bir korse de giydiği görüldü.
Monroe’nun kıyafetini giyme fikri, Kardashian’ın Vogue’un kapak çekiminde moda editörü / stilist Carlos Nazario ile tanışmasıyla ortaya çıktı.
Kardashian, kıyafeti giyme teklifi geldiğinde çok heyecenlandığını belirterek, “Korkutucu ve heyecan vericiydi. Aynı zamanda büyük bir olaydı benim için” diye konuştu.
Bu Met Gala, aynı zamanda Kardashian’ın, eski eşi Kanye West’in stilistliğini üstlenmediği ilk Met Gala idi.