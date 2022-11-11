Kim Kardashian: Marilyn Monroe'nun elbisesini giydiğim için benden nefret edeceklerini biliyordum

7 KİLO VERDİ

Öte yandan Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını reality show programında göstermişti. Kardashian, kıyafetin replikasına girebilse de orijinaline girmekte zorlanınca, Met Gala öncesi 7 kilo vermek zorunda kaldı.

Hulu kanalında yayınlanan reality show programında, Kardashian’ın her ne kadar zayıflasa da kıyafete girerken zorlandığı dikkatlerden kaçmadı. Skims adlı korse markasının kurucusu olan Kardashian, “Ben bir şekil değiştirenim, her şeye sığabilirim” ifadesini kullandı.