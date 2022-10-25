Kim Kardashian'ın özel jette korku dolu anları

Kardashian, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uçağın iki kez, iki farklı havaalanına iniş yapmayı denediğini, ancak güvenlik açısından tehlikeli olduğu için geri döndüklerini belirtti.

Uçakta korku dolu anlar yaşayan ve partisi iptal olan kardashian, büyük doğum günü partisi yerine arkadaşları ve ailesiyle hamburgerciye gittiğini söyledi.